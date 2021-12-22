Фільмував допити військовополонених. Бойовик із «групи Бєзлєра» отримав 11 років тюрми

Колишнього представника «ДНР» визнано винним у жорстокому поводженні з військовополоненими та участі у терористичній організації

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області призначив 11 років позбавлення волі бойовику з «групи Бєзлєра» Віктору Михеду за участь у терористичній організації та жорстокому поводженні з військовополоненими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 15 грудня.

За даними досудового розслідування, у червні 2014 року він добровільно вступив до підрозділу «Комунікація» незаконного збройного формування «Група Ігоря Бєзлєра». Сам Бєзлєр був підполковником військової розвідки Росії.

До січня 2015 року бойовик Михед працював відеооператором і знімав на камеру допити українських військовополонених та цивільних заручників. У тому числі, здійснював відеофіксацію імітації розстрілу цивільної особи. Також займався розповсюдженням так званих «бойових листів» про підрозділ Бєзлєра.

Ще обвинувачений змушував військовополонених та інших цивільних заручників виконувати різноманітні роботи господарського характеру у приміщенні горлівського УБОЗу.

Влітку 2020 року у Маріуполі Михеда затримали співробітники СБУ.

У суді обвинувачений вини не визнав та пояснив, що жодним нормативно-правовим актом діяльність «ДНР» не визнана терористичною. За його словами, працюючи у підрозділі «Комунікація», наповнював сайт інформацією про обстріли Горлівки.

Михед також підтвердив, що знімав різні сюжети, допити полонених; займався виготовленням та розповсюдженням агітаційних листівок, в яких всім бажаючим пропонував вступити до лав «народного ополчення». Додав, що лише одного разу він здійснював конвоювання полонених.

Крім цього, обвинувачений сказав, що приблизно у січні 2015 року виїхав до Росії, звідки повернувся у 2016 році на своє постійне місце проживання у Маріуполі. У лютому 2020 року його викликали в приміщення СБУ, де він добровільно повідомив про свою участь у незаконних збройних формуваннях. Вважає, що його має бути звільнено від кримінальної відповідальності.

Водночас суд наголосив, що вина обвинуваченого повністю доведена. Що стосується заперечень бойовика стосовно того, що «ДНР» не визнана терористичною, суд зазначив: діяльність «ДНР» як терористичної організації підтверджується зверненнями Верховної Ради від 27 січня 2015 року до Організації Об`єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою-агресором. Також у квітні 2015 року український парламент виніс постанову, якою «ДНР» та «ЛНР» визначено терористичними організаціями.

Щодо доводів обвинуваченого про підстави для звільнення його від кримінальної відповідальності, суд заявив, що той добровільно не з’являвся до правоохоронних органів. Натомість його затримали співробітники відділу контррозвідки управління СБУ в Донецькій області. Також Михед ухилявся від органів досудового розслідування і його було оголошено в розшук.

Виголошуючи вирок, суд залишив обвинуваченого під вартою.

Як повідомляв «Главком», Галицький районний суд Львова заочно визнав винним «військовослужбовця народної міліції «ЛНР» Олександра Ланшакова в участі в терористичній організації і призначив 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.