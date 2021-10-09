Саакашвілі із в'язниці звернувся до міжнародної спільноти

«Мене вже дев'ять днів тримають у в'язниці без слухання», – Саакашвілі

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі на своїй сторінці у Facebook опублікував звернення до міжнародної спільноти через його затримання.

«1 жовтня мене заарештували й помістили у в'язницю. Арешт було засновано на двох вироках суду, яких ніхто у світі не визнає, а також на ордері на арешт за двома незавершеними справами», – зазначає він.

Саакашвілі підкреслив, що, відповідно до законодавства Грузії, будь-яку особу, котру затримали на підставі дійсної справи, яка триває, мають негайно доправити до суду.

«Мене вже дев'ять днів тримають у в'язниці без слухання, і моєму адвокату суддя у справі сьогодні сказав, що найближчими тижнями слухань не буде. Є очевидна спроба не допустити моєї появи на публіці перед запланованим другим туром виборів, тоді як майже в кожному великому місті моя партія іде пліч-о-пліч із партією Іванішвілі. Сподіваюся, ви не залишите непоміченою цю справу про ув'язнення без суду», – додав політик.

Нагадаємо, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі розповів про свою нову дружину після затримання в Тбілісі.

Раніше колишній грузинський президент випустив звернення, в якому заявив, що нібито повернувся в країну, незважаючи на те, що перебуває у розшуку.

Увечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив, що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи.

Затримання Саакашвілі потрапило на відео.

Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії через затримання Саакашвілі і нагадали, що він є громадянином України.

Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на затримання експрезидента країни Михайла Саакашвілі. Вона також висловилася щодо можливості його помилування.

Нагадаємо, затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування.