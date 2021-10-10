Саакашвілі нарешті пояснив нюанси свого особистого життя

У новому посланні політик розповів про роль Єлизавети Ясько у своєму житті

Утримуваний у Грузії Михайло Саакашвілі оприлюднив нове послання на своїй сторінці у Facebook, в якому пояснив, що зараз відбувається у його особистому житті та візначив роль Єлизавети Ясько.

«Зараз я веду набагато масштабнішу боротьбу, ніж моє особисте життя. Втім, оскільки лунають запитання про це, я хочу заявити, що всі мої попередні стосунки завершено. І вже багато місяців тому я та Ліза Ясько поєднали наші долі. Ми давно живемо разом, як родина з повноправних партнерів. Це велика історія кохання, і я почуваюсь благословенним», – наголосив політик.

Також Саакашвілі попросив читачів проявити повагу до його приватності та до його колишньої дружини та додав, що зараз він зосереджений на своїй боротьбі.

Нагадаємо, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі розповів про свою нову дружину після затримання в Тбілісі.

Раніше колишній грузинський президент випустив звернення, в якому заявив, що нібито повернувся в країну, незважаючи на те, що перебуває у розшуку.

Увечері 1 жовтня прем'єр–міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив. що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи.

Затримання Саакашвілі потрапило на відео.

Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії через затримання Саакашвілі і нагадали, що він є громадянином України.

Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на затримання експрезидента країни Михайла Саакашвілі. Вона також висловилася щодо можливості його помилування.