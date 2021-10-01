Затримання Саакашвілі потрапило на відео: що перед арештом сказав експрезидент Грузії

Також Сакашвілі перед затриманням встиг записати власне відео

Сьогодні силовики в Тбілісі затримали колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі. Грузинські ЗМІ публікують кадри затримання ексглави держави.

На відео видно, як у супроводі двох правоохоронців йде Михайло Саакашвілі. На його руках вдягнено наручники. При цьому сам Саакашвілі перебуває у чудовому гуморі.

Саакашвілі також зробив відео-звернення перед самим арештом. У ньому йдеться: «З великою ймовірністю зараз мене затримають у Тбілісі, але я хочу сказати, щоб ви нічого не боялися. Ідіть завтра на вибори, проголосуйте і третього числа разом відсвяткуємо перемогу. Я тримаюся міцно. Я приїхав, щоб допомогти вам. Іншого виходу у нас не було. Я не боюся нічого, не бійтеся і ви».

Ввечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив. що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи.

Раніше МВС Грузії звинуватило Саакашвілі у брехні. Заступник голови МВС Грузії Олександр Дарахвелідзе повідомив вдень 1 жовтня, що колишній президент Грузії не перетинав кордон і досі перебуває в Україні.

Нагадаємо, раніше колишній грузинський президент випустив звернення, в якому заявив, що нібито повернувся в країну, незважаючи на те, що перебуває у розшуку.

Близько 10 ранку за київським часом Саакашвілі опублікував відео, на якому заявив, що перебуває у Батумі.

При цьому видно, що ролик знімали ввечері або вночі.

Раніше влада Грузії відповіла, що чекає на Саакашвілі після повернення з України.

Як відомо, Михайло Саашкавілі оголосив про повернення в Грузію після восьми років перебування в еміграції. Він розповів, що має намір прибути до країни до 2 жовтня, щоб спостерігати за виборами в муніципальні органи влади.

Натомість грузинський прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі заявив, що якщо колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі повернеться до Грузії, то він миттєво опиниться у в'язниці.

Він назвав Саакашвілі «наркоманом» і «несерйозною людиною» та звинуватив його у вживанні психотропних препаратів перед виступами на публіці.

Також повідомлялося, що корисного зробив Саакашвілі і його «Офіс» за рік існування.







