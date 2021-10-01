Затримання Саакашвілі в Грузії. МЗС України вимагає пояснень

Дипломатичне відомство нагадало: Саакашвілі - громадянин України

Міністерство закордонних справ України відреагувало на затримання експрезидента Грузії та громадянина України Михайла Саакашвілі у Тбілісі. Як повідомив «Главкому» речник МЗС Олег Ніколенко, українське міністерство вже викликало посла Грузії.

«До МЗС запрошено керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави та обставини такого затримання», – повідомив він.

Зазначимо, Саакашвілі обіймає посаду голови Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України.

Речник глави держави Сергій Никифоров заявив, що президент Володимир Зеленський занепокоєний новинами та «тоном заяв» щодо затримання Саакашвілі.

«Україна звертається до грузинської сторони по роз'яснення щодо усіх обставин та причин такого кроку відносно українського громадянина. Посольство України в Грузії поки що не отримало офіційної інформації про затримання. Але наші консули вже працюють над тим, аби надати Саакашвілі усю необхідну допомогу», – повідомив він.

Ввечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив. що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи.

Затримання Саакашвілі потрапило на відео. Також перед арештом Саакашвілі записав відеозвернення.

У січні 2018 року суд Грузії заочно засудив екс-президента Саакашвілі до 9 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

У 2015 році Саакашвілі позбувся грузинського громадянства і наразі є громадянином України. Він не повертався до Грузії вже вісім років, хоча багато разів обіцяв зробити це, а в грузинському уряді постійно заявляли, що в разі повернення його чекає арешт.