Саакашвілі опублікував відео з розповіддю, як в'їхав в Грузію

Саакашвілі в лісі зняв відео з розповіддю, як в'їхав в Грузію

Саакашвілі заявив. що в'їхав в Грузію через третю країну

У новому відеозверненні експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі розповів, як зміг проникнути в Грузію. Про це повідомляє телеканал Mtavari Arxi.

Саакашвілі в своєму зверненні розповів, що його життю загрожувала небезпека – грузинський мільярдер і лідер правлячої партії «Грузинська мрія» Бідзіна Іванішвілі, який відсунув кілька років тому від влади Саакашвілі, і діючий прем'єр Іраклій Гарібашвілі зірвали плани Саакашвілі вилетіти літаком з Азербайджану.

«Всім привіт з одного з лісів західної Грузії. Я опинився тут через третю країну. Після того, як я дізнався, що Іванішвілі відправив Гарібашвілі в Азербайджан, мій літак, на який я їхав о 2 годині ночі, повинні були збити в цих країнах. Я вирішив в'їхати до Грузії набагато менш комфортним способом, за допомогою моїх друзів з різних країн», – сказав Саакашвілі.

Колишній президент Грузії зізнався, що в лісі його порадував аромат дерев тих рідних місць, де він не був стільки років.

Згідно з матеріалами справи про незаконний в'їзд, які наводить телеканал, колишній глава держави прибув на батьківщину на поромі «Вільнюс» в порт Поті, після чого побував в Абаші, Батумі, Кутаїсі та Тбілісі.

Повідомляється, що уряд не мав інформації про знаходження Саакашвілі в країні з моменту в'їзду, як це стверджувалося владою.

Нагадаємо, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі розповів про свою нову дружину після затримання в Тбілісі.

Раніше колишній грузинський президент випустив звернення, в якому заявив, що нібито повернувся в країну, незважаючи на те, що перебуває у розшуку.

Увечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі повідомив, що Саакашвілі затримали і він вже перевезений до пенітенціарної установи.

Затримання Саакашвілі потрапило на відео.

Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії через затримання Саакашвілі і нагадали, що він є громадянином України.

Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на затримання експрезидента країни Михайла Саакашвілі. Вона також висловилася щодо можливості його помилування.

Нагадаємо, затриманий у Тбілісі колишній президент Грузії та голова Виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування.