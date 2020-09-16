«Пізанська вежа у Пізантії?»: у мережі нагадали, як онука Фокіна зганьбилася на ТВ



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Вісім років тому Марія Фокіна знялася в телешоу «Дурнєв +1», де не змогла відповісти на прості питання Скріншот з відео

Марія Фокіна не знала, де розташована Пізанська вежа, хто такий Беніто Муссоліні і що таке «відсоток»

У соцмережах знову почали публікувати відео 2012 року, на якому Марія Фокіна, яка нещодавно заявила, що допомогла дідусю Вітольду Фокіну стати першим заступником голови української делегації в Тристоронній контактній групі, не змогла відповісти на запитання зі шкільної програми.

Так, вісім років тому співачка знялася в телешоу «Дурнєв +1». Маша Фокіна не знала, де розташована Пізанська вежа, хто такий Беніто Муссоліні і що таке «відсоток».

На запитання про те, в якій країні розташована Пізанська вежа – один із головних туристичних символів Італії, – Фокіна відповіла: «Я не знаю. У Пізантії? У Пізанії? І Ленін із Пізанії? Я не знаю…».

Також Марії Фокіній поставили запитання про те, що таке відсоток. Дівчина відповіла: «Я ненавиджу вашу програму. З математики у мене постійно були «п’ятірки», це мій улюблений предмет. Відсоток – це, виходить… Коефіцієнт?».

На запитання про італійського диктатора Беніто Муссоліні Фокіна сказала: «Та я не хочу відповідати на такі запитання, я таке не люблю». Її також запитали, якого вона року народження, на що вона відповіла: «Так, 1986… Чорнобиль».

Зазначимо, що світська левиця Марія Фокіна стала героїнею дошкульних фотожаб.

Нагадаємо, Фокіна заявила, що «сама особисто познайомила мого дідуся з Андрієм Єрмаком. Бо це мій друг. І це було наше особисте рішення, щоб дідусь почав займатися перемовинами в ТКГ».

Фокіна також додала, що «Андрюші (Єрмаку – ред.) саме була потрібна допомога в ситуації» (йдеться про завершення війни на Донбасі – ред).

Нагадаємо, Вітольд Фокін відмовився проводити зустріч з парламентським комітетом з питань організації державної влади і місцевого самоврядування 15 вересня.

Нагадаємо, Фокін в інтерв’ю одному з видань заявив, що «і з того, і з того боку було скоєно багато злочинів, які, в кінцевому підсумку, повинні бути розслідувані, а винні нехай понесуть покарання. Але сьогодні, щоб припинити війну і зберегти життя бійців і командирів, моя позиція – треба оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще – всього Донбасу».

Як пізніше повідомив представник від України в ТКГ Сергій Гармаш, узгоджений текст інтерв’ю першого заступника глави української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Вітольда Фокіна виявився не зовсім ідентичним тому, що було опубліковано.

Після таких заяв Фокіна запросили на комітет 15 вересня, де він мав бути.

Як повідомлялося, заступник голови ТКГ Фокін заявив, що виступає за особливий статус всього Донбасу і загальну амністію.

До слова, раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков розкритикував пропозицію Фокіна амністувати бойовиків ОРДЛО.

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов пояснив, чому Фокін і Кравчук мають бути негайно відкликані з ТКГ.

До слова, Фокін у жовтні 1990 року виконував обов'язки голови Ради Міністрів УРСР, а вже у листопаді його затвердили на цій посаді. Першим прем'єр-міністром України він став у березні 1991 року. У 1992 році його на цій посаді замінив Леонід Кучма.

Пропозицію знову попрацювати з Кравчуком, але вже у ТКГ, 87-річний Фокін отримав на початку серпня.