Геополітична сварка Франції та США. «Слуга народу» розказав, як треба діяти Україні

Народний депутат Олександр Мережко: Україні було б непогано подумати, як долучитися до альянсу AUKUS

Україна повинна зробити висновки з дипломатичного скандалу між союзниками по НАТО і працювати над тим, щоб опинитися у трансатлантичному безпековому альянсі країн демократії. Про це у коментарі «Главкому» сказав голова Комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Мережко вважає, що Україні було б непогано також подумати, як долучитися до нового безпекового альянсу в Індо-Тихоокеанському регіоні під назвою AUKUS, «якщо, звісно, існує реальна можливість».

«Ми маємо бути зі світом демократичних країн. Місце України в трансатлантичному безпековому альянсі країн демократії», – наголосив парламентар.

Реакцію Парижу на розрив $66 мільярдного контракту із Канберрою на будівництво французьких підводних човнів він назвав дещо емоційною.

«Франція завжди намагалася займати особливу позицію стосовно безпекових питань, пов’язаних з лідерством США. Можливо, у такий спосіб Париж намагається привернути до себе увагу Вашингтону та підкреслити свою особливу значимість у світовій політиці», – допускає Мережко.

До того ж, на відміну від США, Великої Британії та Австралії, Франція займає більш амбівалентну позицію щодо Китаю. «Мабуть, тому її не запросили до цього альянсу», – припустив нардеп.

Нагадаємо, 15 вересня Австралія, США та Велика Британія підписали оборонну угоду про створення в Індо-Тихоокеанському регіоні альянсу під назвою AUKUS.

Після створення альянсу Австралія скасувала контракт на поставку дванадцяти підводних човнів з Франції, щоб купити їх у США.

Франція заявила про відкликання послів із США та Австралії для консультацій через скандал з підводними човнами та заявила, що такий недружній крок з боку стратегічних союзників матиме значний вплив на визначення нової стратегічної концепції НАТО.

У відповідь Сполучені Штати намагалися заспокоїти свого союзника по НАТО. Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав Францію важливим партнером в Індо-Тихоокеанському регіоні.