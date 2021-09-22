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    Геополітична сварка Франції та США. «Слуга народу» розказав, як треба діяти Україні

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    Україна має бути зі світом демократичних країн, переконаний Олександр Мережко - Геополітична сварка Франції та США. «Слуга народу» розказав, як треба діяти Україні
    Україна має бути зі світом демократичних країн, переконаний Олександр Мережко
    Фото з відкритих джерел

    Народний депутат Олександр Мережко: Україні було б непогано подумати, як долучитися до альянсу AUKUS

    Україна повинна зробити висновки з дипломатичного скандалу між союзниками по НАТО і працювати над тим, щоб опинитися у трансатлантичному безпековому альянсі країн демократії. Про це у коментарі «Главкому» сказав голова Комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

    Мережко вважає, що Україні було б непогано також подумати, як долучитися до нового безпекового альянсу в Індо-Тихоокеанському регіоні під назвою AUKUS, «якщо, звісно, існує реальна можливість».

    «Ми маємо бути зі світом демократичних країн. Місце України в трансатлантичному безпековому альянсі країн демократії», – наголосив парламентар.

    Реакцію Парижу на розрив $66 мільярдного контракту із Канберрою на будівництво французьких підводних човнів він назвав дещо емоційною.

    «Франція завжди намагалася займати особливу позицію стосовно безпекових питань, пов’язаних з лідерством США. Можливо, у такий спосіб Париж намагається привернути до себе увагу Вашингтону та підкреслити свою особливу значимість у світовій політиці», – допускає Мережко.

    До того ж, на відміну від США, Великої Британії та Австралії, Франція займає більш амбівалентну позицію щодо Китаю. «Мабуть, тому її не запросили до цього альянсу», – припустив нардеп.

    Нагадаємо, 15 вересня Австралія, США та Велика Британія підписали оборонну угоду про створення в Індо-Тихоокеанському регіоні альянсу під назвою AUKUS.

    Після створення альянсу Австралія скасувала контракт на поставку дванадцяти підводних човнів з Франції, щоб купити їх у США.

    Франція заявила про відкликання послів із США та Австралії для консультацій через скандал з підводними човнами та заявила, що такий недружній крок з боку стратегічних союзників матиме значний вплив на визначення нової стратегічної концепції НАТО.

    У відповідь Сполучені Штати намагалися заспокоїти свого союзника по НАТО. Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав Францію важливим партнером в Індо-Тихоокеанському регіоні.

    Читайте також: Трансатлантичний розкол. Чому Франція посварилася зі США, Автралією та Британією?
    Теги: США НАТО Австралія Франція Велика Британія скандал Александр Мережко Ентоні Блінкен
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    Геополітична сварка Франції та США. «Слуга народу» розказав, як треба діяти Україні