Глава Офісу президента Богдан має написати заяву про відставку - Данилюк



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Олександр Данилюк стверджує, що усі його ініціативи блокувалися безпосередньо Офісом президента

«Андрій Богдан має написати вже не жартівливу, а реальну заяву, як це зробив я», - заявив Данилюк

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк вважає, що керівник Офісу президента Андрій Богдан має написати заяву про звільнення з посади.

Про це він заявив в інтерв'ю BBC Україна.

«Я вважаю, що якщо ми говоримо про конфлікт інтересів, то Богдан має написати вже не жартівливу, а реальну заяву, як це зробив я. І все. Це була б професійна позиція», - сказав Данилюк.

Колишній секретар РНБО зазначив, що у нього були напружені стосунки із Богданом. Причиною цього стали абсолютно «різні цінності, підходи, і різний бекграунд».

«Я просто пів життя прожив за кордоном, бачив, як все працює в розвинених країнах. Тобто хочу, щоб Україна була успішна і розумію, що для цього необхідно. Щоб будувалася прозора влада, щоб були незалежні інституції. Ми тут звикли, що у нас у всіх є телефони і ми зараз кого треба наберемо і «порішаєм» зараз. Це точно - минуле, і це те, що тягне Україну назад», - вважає Данилюк.

При цьому він додав, що усі його ініціативи блокувалися безпосередньо Офісом президента.

Раніше Данилюк розповів про непрості відносини з главою Офісу президента Богданом.

Данилюк також заявив, що не бажав брати участь у «підкилимних іграх деяких персонажів».

Також він розповів, що однією з головних причин його відставки є спроба запобігти «неправильним рішенням в процесі Приватбанку».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони.

ЗМІ повідомили, що Зеленський власноруч викреслив прізвище Данилюка зі списку офіційної делегації для візиту в США. На думку джерела, для Данилюка це стало останньою краплею у рішенні написати заяву про звільнення.

3 жовтня президент Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова секретарем Ради національної безпеки і оборони України.