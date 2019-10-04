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    Політика

    Глава Офісу президента Богдан має написати заяву про відставку - Данилюк

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    <p>Олександр Данилюк стверджує, що усі його ініціативи блокувалися безпосередньо Офісом президента</p> - Глава Офісу президента Богдан має написати заяву про відставку - Данилюк

    Олександр Данилюк стверджує, що усі його ініціативи блокувалися безпосередньо Офісом президента

    «Андрій Богдан має написати вже не жартівливу, а реальну заяву, як це зробив я», - заявив Данилюк

    Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк вважає, що керівник Офісу президента Андрій Богдан має написати заяву про звільнення з посади.

    Про це він заявив в інтерв'ю BBC Україна.

    «Я вважаю, що якщо ми говоримо про конфлікт інтересів, то Богдан має написати вже не жартівливу, а реальну заяву, як це зробив я. І все. Це була б професійна позиція», - сказав Данилюк.

    Колишній секретар РНБО зазначив, що у нього були напружені стосунки із Богданом. Причиною цього стали абсолютно «різні цінності, підходи, і різний бекграунд».

    «Я просто пів життя прожив за кордоном, бачив, як все працює в розвинених країнах. Тобто хочу, щоб Україна була успішна і розумію, що для цього необхідно. Щоб будувалася прозора влада, щоб були незалежні інституції. Ми тут звикли, що у нас у всіх є телефони і ми зараз кого треба наберемо і «порішаєм» зараз. Це точно - минуле, і це те, що тягне Україну назад», - вважає Данилюк.

    При цьому він додав, що усі його ініціативи блокувалися безпосередньо Офісом президента.

    Раніше Данилюк розповів про непрості відносини з главою Офісу президента Богданом.

    Данилюк також заявив, що не бажав брати участь у «підкилимних іграх деяких персонажів».

    Також він розповів, що однією з головних причин його відставки є спроба запобігти «неправильним рішенням в процесі Приватбанку».

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони.

    ЗМІ повідомили, що Зеленський власноруч викреслив прізвище Данилюка зі списку офіційної делегації для візиту в США. На думку джерела, для Данилюка це стало останньою краплею у рішенні написати заяву про звільнення.

    3 жовтня президент Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

    РНБО Олександр Данилюк відставка політика президент Андрій Богдан
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