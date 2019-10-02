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    Політика

    Данилюк розповів про непрості відносини з главою Офісу президента Богданом

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    <p>Глава Офісу президента Андрій Богдан та вже колишній очільник РНБО Олександр Данилюк</p> - Данилюк розповів про непрості відносини з главою Офісу президента Богданом

    Глава Офісу президента Андрій Богдан та вже колишній очільник РНБО Олександр Данилюк

    «Буду говорити неправду, якщо скажу, що у нас прекрасні дружні відносини з Богданом», заявив Данилюк

    Екссекретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк підтвердив, що у нього були непрості стосунки з главою Офісу президента Андрієм Богданом.

    Про це він заявив в інтерв'ю «ВВС Україна».

    «Буду говорити неправду, якщо скажу, що у нас прекрасні дружні відносини. У нас непрості відносини з моменту самої кампанії, цього не приховую. Просто у мене інше бачення і підходи до розвитку ситуації. Я не підходжу до проблем з позиції «все вирішимо» , - сказав Данилюк.

    На його думку, держава повинна працювати «без ручного контролю, повинні бути сильні інститути».

    На питання про те, чи впливає на дії Богдана бізнесмен Ігор Коломойський, Данилюк відповів: «Не хочу це коментувати. Давайте дивитися на те, що відбувається. Мова не про персоналії. Є системна проблема. Є люди, у яких є конфлікт інтересів, і Андрій - один з них».

    Раніше із джерел в оточенні РНБО стало відомо, що Данилюк написав заяву через конфлікт із очільником Офісу президента Андрієм Богданом. Цей конфлікт тривав кілька місяців. Данилюк нібито не міг змиритися з методами управління «в стилі Богдана».

    Напередодні Данилюк заявив, що не бажав брати участь у «підкилимних іграх деяких персонажів».

    Також він розповів, що однією з головних причин його відставки є спроба запобігти «неправильним рішенням в процесі Приватбанку».

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Данилюка з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони.

    Як відомо, 27 вересня в Офісі президента повідомили, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк написав заяву про відставку перед початком візиту президента до США. В ОП зазначили, що Зеленський розгляне заяву Данилюка після повернення до Києва.

    Сам Данилюк у соцмережі  іронічно відреагував на чутки щодо його звільнення.

    Тим часом ЗМІ повідомили, що Зеленський власноруч викреслив прізвище Данилюка зі списку офіційної делегації для візиту в США. На думку джерела, для Данилюка це стало останньою краплею у рішенні написати заяву про звільнення.

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