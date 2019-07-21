Порошенко сказав, хто стане союзником «ЄС» в Раді (відео)



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Петро Порошенко з дружиною голосував на дільниці у Будинку офіцерів

Петро Порошенко проголосував на виборах до Ради

Колишній президент України Петро Порошенко проголосував на позачергових парламентських виборах.

На дільницю, розташовану у Будинку офіцерів у Києві, він прийшов разом з дружиною та дітьми.

Порошенко зазначив: «Голосую за європейське майбутнє України!».

Він подякував усім присутнім за підтримку і наголосив: «Я проголосував за ЄС, я проголосував за НАТО, я проголосував за європейську і євроатлантичну Україну… Лише ЄС і НАТО є гарантом миру, гарантом безпеки, добробуту для кожного українського громадянина…».

На запитання, з ким його партія буде об’єднуватися в парламенті, Порошенко зазначив, що це залежить від результатів виборів. «Всі, хто буде стояти на європейській та євроатлантичній позиції, можуть стати союзниками «Європейської Солідарності».

Нагадаємо, раніше партія Петра Порошенка «Європейська Солідарність» закликала українців на виборах до Верховної ради 21 липня прийти на виборчі дільниці і проголосувати проти реваншу президента Росії Володимира Путіна.

Сьогодні в Україні відбуваються позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.

Із понад 29 тисяч дільничних виборчих комісій в Україні тільки 27 не відкрилися вчасно о восьмій годині ранку.