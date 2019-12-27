Подалі від людських очей. Богдан мав таємне рандеву з Коломойським в центрі Києва



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Раніше керівник ОП Богдан усіляко намагався дистанціюватися від фігури Коломойського

Це вперше, коли вдалося зафіксувати таємну зустріч Андрія Богдана та Ігоря Коломойського

Андрія Богдана пов’язує з Ігорем Коломойським не один рік співпраці – ще навесні цього року Коломойським називав Богдана своїм «особистим адвокатом».

Та вже в травні Богдан очолив Адміністрацію новообраного президента Зеленського, припинив адвокатську ліцензію і написав у своєму Facebook, що більше не є «юристом чи адвокатом Коломойського».

Відтоді керівник ОП усіляко намагався дистанціюватися від фігури Коломойського, принаймні публічно.

Водночас, складно було уявити, що перебуваючи тепер на такій посаді, Андрій Богдан зможе розірвати зв'язки з одним із найбагатших та найвпливовіших бізнесменів країни. Це вперше, коли вдалося зафіксувати таємну зустріч Андрія Богдана та Ігоря Коломойського.

«Схеми» зафільмували, як керівник ОП та впливовий олігарх разом із соратниками та бізнес-партнерами бачилися в ресторані готелю в самому центрі Києва.

Джерело: Радіо Свобода