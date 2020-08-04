Голова Держтуризму вилікувалася від Covid-19



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Голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів

Мар'яна Олеськів вже вийшла на роботу

Глава Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів вилікувалася від коронавірусу і вийшла на роботу.

Про це вона написала 4 серпня у своєму Facebook.

«Коронавірус подолано. Я повноцінно повернулася до улюбленої роботи», – написала Олеськів.

Голова Держагентства розвитку туризму 23 липня повідомила, що отримала позитивний результат тесту на коронавірус.

Тоді Олеськів запевнила, що почуває себе добре, але закликала не нехтувати простими правилами: носити маски, мити руки, дотримуватися соціальної дистанції, а якщо людина відчуває ознаки захворювання – залишатися вдома.

До відома, в Україні станом на 4 серпня коронавірусом заразилась 1061 особа, 737 одужали, 26 померли.

Коронавірус в Україні

Всього 74219

Одужали 40613

Хворіють 31842

Померли 1764

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У МОЗ також повідомили, що Україна отримає вісім мільйонів доз вакцин від коронавірусу.