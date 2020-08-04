Голова Держтуризму вилікувалася від Covid-19
Голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів
Мар'яна Олеськів вже вийшла на роботу
Глава Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів вилікувалася від коронавірусу і вийшла на роботу.
Про це вона написала 4 серпня у своєму Facebook.
«Коронавірус подолано. Я повноцінно повернулася до улюбленої роботи», – написала Олеськів.
Голова Держагентства розвитку туризму 23 липня повідомила, що отримала позитивний результат тесту на коронавірус.
Тоді Олеськів запевнила, що почуває себе добре, але закликала не нехтувати простими правилами: носити маски, мити руки, дотримуватися соціальної дистанції, а якщо людина відчуває ознаки захворювання – залишатися вдома.
До відома, в Україні станом на 4 серпня коронавірусом заразилась 1061 особа, 737 одужали, 26 померли.
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Всього74219
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Одужали40613
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Хворіють31842
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У МОЗ також повідомили, що Україна отримає вісім мільйонів доз вакцин від коронавірусу.