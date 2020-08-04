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    Політика

    Голова Держтуризму вилікувалася від Covid-19

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    <p>Голова Державного агентства розвитку туризму України&nbsp;Мар'яна&nbsp;Олеськів</p> <p>&nbsp;</p> - Голова Держтуризму вилікувалася від Covid-19

    Голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів

     

    Мар'яна Олеськів вже вийшла на роботу

    Глава Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів вилікувалася від коронавірусу і вийшла на роботу.

    Про це вона написала 4 серпня у своєму Facebook.

    «Коронавірус подолано. Я повноцінно повернулася до улюбленої роботи», – написала Олеськів.

    Голова Держагентства розвитку туризму 23 липня повідомила, що отримала позитивний результат тесту на коронавірус.

    Тоді Олеськів запевнила, що почуває себе добре, але закликала не нехтувати простими правилами: носити маски, мити руки, дотримуватися соціальної дистанції, а якщо людина відчуває ознаки захворювання – залишатися вдома.

    До відома, в Україні станом на 4 серпня коронавірусом заразилась 1061 особа, 737 одужали, 26 померли. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      74219
    • Одужали
      40613
    • Хворіють
      31842
    • Померли
      1764

    У МОЗ також повідомили, що Україна отримає вісім мільйонів доз вакцин від коронавірусу.

    здоров'я туризм чиновник Україна коронавірус
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