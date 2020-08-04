Епідеміологи: у Німеччині почалася друга хвиля коронавірусу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Активно хворими» вважаються у Німеччині станом на 4 серпня 8100 осіб

Друга хвиля є більш помірною та повільною, ніж перша

Німецькі епідеміологи вважають, що в країні вже почалася друга хвиля пандемії коронавірусу.

Про це повідомляють в Інституті Роберта Коха.

Епідеміологи вважають, що друга хвиля, про яку давно попереджають, вже почалася, хоча вона є більш помірною та повільною, ніж перша.

За останню добу до Інституту Роберта Коха надійшли повідомлення про 879 нових випадків інфікування, при цьому одужало за цей час 500 людей. Ще в липні тенденція була зворотньою.

Актуально «активно хворими» вважаються станом на 4 серпня 8100 осіб.

Як відомо, у німецьких клініках помер кожен п'ятий пацієнт з Covid-19.

До слова, у Європі спостерігається зростання захворюваності на коронавірус серед молоді.

Нагадаємо, в Україні станом на 4 серпня коронавірусом заразилась 1061 особа, 737 одужали, 26 померли.

Коронавірус в Україні

Всього 74219

Одужали 40613

Хворіють 31842

Померли 1764

Копіювати код для вставки

У МОЗ також повідомили, що Україна отримає вісім мільйонів доз вакцин від коронавірусу.