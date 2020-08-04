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    У світі

    Епідеміологи: у Німеччині почалася друга хвиля коронавірусу

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    &laquo;Активно хворими&raquo; вважаються у Німеччині станом на 4 серпня 8100 осіб - Епідеміологи: у Німеччині почалася друга хвиля коронавірусу
    «Активно хворими» вважаються у Німеччині станом на 4 серпня 8100 осіб

    Друга хвиля є більш помірною та повільною, ніж перша

    Німецькі епідеміологи вважають, що в країні вже почалася друга хвиля пандемії коронавірусу.

    Про це повідомляють в Інституті Роберта Коха.

    Епідеміологи вважають, що друга хвиля, про яку давно попереджають, вже почалася, хоча вона є більш помірною та повільною, ніж перша.

    За останню добу до Інституту Роберта Коха надійшли повідомлення про 879 нових випадків інфікування, при цьому одужало за цей час 500 людей. Ще в липні тенденція була зворотньою.

    Актуально «активно хворими» вважаються станом на 4 серпня 8100 осіб.

    Як відомо, у німецьких клініках помер кожен п'ятий пацієнт з Covid-19.

    До слова, у Європі спостерігається зростання захворюваності на коронавірус серед молоді.

    Нагадаємо, в Україні станом на 4 серпня коронавірусом заразилась 1061 особа, 737 одужали, 26 померли. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      74219
    • Одужали
      40613
    • Хворіють
      31842
    • Померли
      1764

    У МОЗ також повідомили, що Україна отримає вісім мільйонів доз вакцин від коронавірусу.

    здоров'я Німеччина коронавірус
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