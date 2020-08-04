Епідеміологи: у Німеччині почалася друга хвиля коронавірусу
Друга хвиля є більш помірною та повільною, ніж перша
Німецькі епідеміологи вважають, що в країні вже почалася друга хвиля пандемії коронавірусу.
Про це повідомляють в Інституті Роберта Коха.
Епідеміологи вважають, що друга хвиля, про яку давно попереджають, вже почалася, хоча вона є більш помірною та повільною, ніж перша.
За останню добу до Інституту Роберта Коха надійшли повідомлення про 879 нових випадків інфікування, при цьому одужало за цей час 500 людей. Ще в липні тенденція була зворотньою.
Актуально «активно хворими» вважаються станом на 4 серпня 8100 осіб.
Як відомо, у німецьких клініках помер кожен п'ятий пацієнт з Covid-19.
До слова, у Європі спостерігається зростання захворюваності на коронавірус серед молоді.
Нагадаємо, в Україні станом на 4 серпня коронавірусом заразилась 1061 особа, 737 одужали, 26 померли.
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Всього74219
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Одужали40613
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Хворіють31842
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Померли1764
У МОЗ також повідомили, що Україна отримає вісім мільйонів доз вакцин від коронавірусу.