МОЗ починає готувати лікарні до осіннього зростання захворюваності на Covid-19



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В Україні станом на 4 серпня заразилися коронавірусом 1061 особа, 737 одужали, 26 померли

У лікарнях для хворих коронавірусом має бути підведений кисень до ліжок, також ці медзаклади повинні забезпечити противірусними препаратами, засобами індивідуального захисту, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов планує доручити обласним держадміністраціям підготувати ліжковий фонд до можливого осіннього зростання захворюваності на Covid-19. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

«Тенденції щодо поширення Covid-19 непозитивні. В Європі наразі розпочинається друга хвиля, розпочинається зростання захворюваності в Німеччині, Швейцарії, значно зростає кількість випадків в Іспанії. Ми прогнозуємо, що в Україні може бути збільшення кількості випадків Covid-19 під час епідсезону захворюваності на ГРВІ від жовтня до квітня. Тому міністр охорони здоров'я планує доручити облдержадміністраціям підготувати ліжковий фонд для можливого збільшення випадків Covid-19», - сказав він на брифінгу.

Ляшко зазначив, що в лікарнях має бути підведений кисень до ліжок, відведених для пацієнтів із Covid-19, також ці медзаклади повинні забезпечити противірусними препаратами, засобами індивідуального захисту.

«Ми маємо готуватися, доки у нас є час. Нині система охорони здоров'я з лікарнями першої та другої хвилі справляється з навантаженням, але ми прогнозуємо збільшення кількості випадків, тому закликаємо всіх дотримуватися норм, вакцинуватися проти інфекційних захворювань і виконувати всі обмеження», - наголосив він.

Як повідомлялося, в Україні станом на 4 серпня коронавірусом заразилась 1061 особа, 737 одужали, 26 померли.

Коронавірус в Україні

Всього 74219

Одужали 40613

Хворіють 31842

Померли 1764

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До відома, у МОЗ повідомили, що Україна отримає вісім мільйонів доз вакцин від коронавірусу.