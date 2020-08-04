Україна отримає вісім мільйонів доз вакцин від коронавірусу, – МОЗ
Міністерство охорони здоров'я розраховує отримати вакцини наступного року, як тільки її почнуть виробляти
Заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна з наступного року отримає вісім мільйонів доз вакцини від коронавірусу.
В ході брифінгу він розповів, що Україна отримала підтвердження від механізму COVAX (механізм глобального доступу до вакцин від Covid-19), і тепер право звернутися до цього об'єднання за вакцинами для проведення щеплень людям із груп ризику або певних вікових категорій.
«Кожна країна, яка є членом (механізму COVAX - ред), отримає вакцини для покриття щепленням близько 20% населення», - зазначив Ляшко.
Для України очікується близько восьми мільйонів доз. Вакцина може бути або безкоштовною, або за спеціальною ціною.
За його словами, зараз вже 25 вакцин-кандидатів проти Covid-19досліджуються клінічно, і шість з них наблизилися до завершальної стадії.
«Результати ми очікуємо до кінця року, і серійне виробництво повинне початися, сподіваємося, на початку 2021 року, і вакцини повинні з'явитися зокрема в Україні», - додав Ляшко.
Станом на 4 серпня в Україні коронавірусом заразилась 1061 особа, 737 одужали, 26 померли.
За минулу добу в Україні найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували в Харківській, Львівській, Івано-Франківській областях, а також в Києві.
-
Всього73158
-
Одужали39876
-
Хворіють31544
-
Померли1738
Наразі у США 30 тисяч добровольців беруть участь у тестуванні вакцини від коронавірусу. Також стало відомо, скільки коштуватиме вакцина від коронавірусу в Україні.
Між іншим, у ВООЗ дали невтішний прогноз щодо тривалості пандемії коронавірусу.