Голова Держтуризму захворіла на коронавірус



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Голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів

Команда відомства переведена на карантинний режим

Голова Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів отримала позитивні результати коронавірусного тесту на ПЛР. Команда відомства переведена на карантинний режим. Про це йдеться у повідомленні Міністерства культури та інформаційної політики України у Facebook.

«Маріанна Олеськів, очільниця ДАРТ, отримала позитивні результати тесту на ПЛР», - повідомили у міністерстві.

Як вказано, співробітники та всі, хто був у контакті з пані Олеськів, проходять тестування.

«Пані Олеськів почуває себе добре, передає всім привіт та дуже просить не нехтувати такими простими правилами: носіть маски, мийте руки, дотримуйтесь соціальної дистанції, якщо відчуваєте ознаки захворювання - залишайтеся вдома», - додали у МКІП.

Станом на 23 липня в Україні фіксують зростання кількості випадків коронавірусу, за минулу добу заразились ще 856 людей і 828 людей одужали. Найбільше інфікованих виявили в Києві, Львівській та Івано-Франківській областях.

Коронавірус в Україні

Всього 61851

Хворіють 26300

Одужали 3400

Померли 1551

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До слова, стало відомо, які обмеження діятимуть в чотирьох карантинних зонах України.

Нагадаємо, 22 липня Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 31 серпня.