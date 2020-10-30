Голова КСУ Тупицький і директор НАБУ Ситник приховали операції з нерухомістю в окупованому Криму, — ЗМІ



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Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки в кримському селищі Кореїз, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством, але не надав інформацію про це в своїй декларації

За інформацією ЗМІ, Тупицький не задекларував землю в Криму, власником якої став після анексії за законами Росії

Голова Конституційного суду Тупицький і директор НАБУ Ситник приховали в деклараціях незаконні операції з землею в окупованому Криму. Саме статтю Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування і визнав неконституційною Конституційний суд під головуванням Тупицького. Повідомляє ДС.

Голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після анексії за законами Росії, повідомляють «Схеми». Голова Конституційного суду Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки в кримському селищі Кореїз, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством, але не надав інформацію про це в своїй декларації про майно і доходи. Директор НАБУ Артем Ситник також приховав факт продажу дружиною Ганною в 2017 р. земельної ділянки в окупованому Севастополі за 900 000 російських рублів відповідно до законодавства країни-окупанта, зі сплатою мита в її бюджет, і не вказав це в декларації.

Операції з нерухомістю в Криму, що оформлена по договору купівлі-продажу за законодавством Росії і засвідчена російською Федеральною службою державної реєстрації, кадастру і картографії, є незаконною. Окрім того, в деклараціях Тупицького і Ситника взагалі не згадуються ці операції з нерухомістю, що до рішення КС кваліфікувалося як подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації, тобто порушення певної статті 366-1 Кримінального кодексу України. Саме її 27 жовтня Конституційний суд України на чолі з Тупицьким визнав не відповідною Конституції.