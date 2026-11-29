Український журналіст Дмитро Гордон заявив, що Служба безпеки України нібито вже зібрала матеріали щодо обставин окупації Криму Росією у 2014 році. За його словами, серед тодішнього керівництва України були агенти російських спецслужб, які могли сприяти втраті півострова. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук.

Гордон переконаний, що Крим у 2014 році не просто захопила Росія, а українське керівництво фактично допустило його втрату. На його думку, однією з причин була присутність російської агентури серед високопосадовців. «Я вважаю, що у 2014 році Крим здали. Я впевнений у цьому. Мене ніхто не переконає у протилежному», – заявив журналіст.

Під час розмови Наталія Мосейчук згадала низку українських політиків і посадовців у контексті рішень, які ухвалювала влада під час окупації Криму у 2014 році. Зокрема, вона назвала:

Олександра Турчинова;

Юлію Тимошенко;

Сергія Пашинського;

Арсенія Яценюка;

Андрія Парубія;

Арсена Авакова;

Ігора Тенюха;

Валентина Наливайченка;

Андрія Дещицю;

Віталія Ярему;

Віктора Гвоздя;

Олег Махніцького;

Степана Кубіва.

У відповідь Гордон заявив, що серед перелічених осіб нібито було щонайменше п'ятеро агентів Росії. Водночас журналіст не уточнив, кого саме має на увазі, та не навів доказів своїх звинувачень.

Крім того, журналіст заявив, що українські спецслужби нібито вже мають матеріали щодо обставин втрати Криму та можливої причетності окремих посадовців. «Наскільки я знаю, в СБУ вже зібрані всі матеріали щодо здачі Криму. Я вам більше скажу: в СБУ, мені здається, вже є відповіді на всі питання щодо конкретних осіб», – сказав Гордон.

Журналіст припустив, що згодом українці можуть дізнатися імена колишніх керівників держави, які співпрацювали з російськими спецслужбами.

«Я колись сказав, що коли українці дізнаються, хто з їхніх керівників на різних етапах і на різних рівнях був агентом Росії, люди будуть плакати. Плакати будуть. Як я плакав, коли дізнався про ці прізвища, як їх вербували і хто саме», – розповів Гордон.

За словами журналіста, частину відомостей про діяльність російської агентури він отримав під час особистого спілкування з колишніми керівниками СБУ Євгеном Марчуком та Ігорем Смешком.

Гордон також назвав ще два чинники, які, на його думку, сприяли втраті Криму. Він припустив, що частина тодішнього українського керівництва керувалася політичними інтересами, оскільки виборці Криму та Донбасу не підтримували нову владу. Крім того, журналіст звинуватив адміністрацію тодішнього президента США Барака Обами у небажанні допустити військовий спротив російській окупації.

Нагадаємо, у жовтні 2026 року колишній виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов заявив, що наприкінці лютого 2014 року українським військовим у Криму було наказано обороняти свої частини та застосовувати зброю в разі нападу росіян. За його словами, відповідне рішення зафіксоване в протоколі РНБО. Командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа раніше стверджував, що українські військові не отримали наказу застосувати силу для захисту півострова.

Крім того, колишній народний депутат Тарас Стецьків заявляв, що українська влада мала дати військову відсіч Росії ще після захоплення будівлі Верховної Ради Криму 27 лютого 2014 року. На його думку, відмова від такого рішення стала однією з ключових помилок тогочасного керівництва.