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    Політика

    Гройсман прийшов на з’їзд «Народного фронту»

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    Яценюк назвав Гройсмана другом - Гройсман прийшов на з’їзд «Народного фронту»
    Яценюк назвав Гройсмана другом
    Фото: Станіслав Груздєв / Главком

    Гройсман після візиту на форум Порошенка прийшов на захід Яценюка

    Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман прийшов на з’їзд партії «Народного фронту», яку очолює колишній очільник уряду Арсеній Яценюк. Про це повідомляє кореспондент «Главкому».

    Яценюк окремо відзначив присутність Гройсмана на заході і назвав його другом. 

    Зазначимо, що раніше на цьому тижні Гройсман був присутній на з’їзді, в ході якого діючий глава держави Петро Порошенко оголосив про свою участь у виборах президента.

    На з’їзді також присутні члени уряду делеговані від «Народного фронту». Це міністр МВС Арсен Аваков, міністр юстиції Павло Петренко, міністр освіти Лілія Гриневич, міністр інфраструктури Володимир Омелян, міністр екології Остап Семерак, віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко. Прийшов на захід і міністр молоді і спорту Ігор Жданов.

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