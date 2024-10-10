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Генпрокурора України Андрія Костіна планують звільнити – нардеп

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Генпрокурора України Андрія Костіна планують звільнити – нардеп
Андрій Костін 8 жовтня підписав заяву на звільнення з органів прокуратури свого колишнього заступника Дмитра Вербицького
фото: Reuters

Нардеп повідомив про можливе звільнення генпрокурора України Андрія Костіна

Генерального прокурора України Андрія Костіна планують звільнити з посади та призначити послом європейської країни. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

«Діючого Генпрокурора Костіна планують звільнити з посади та призначити послом в Нідерланди», – йдеться у повідомленні. 

Депутат повідомив, що Андрія Костіна планують звільнити з посади генерального прокурора України
Депутат повідомив, що Андрія Костіна планують звільнити з посади генерального прокурора України
скриншот допису народного депутата України Олексія Гончаренка

Нагадаємо, генеральний прокурор України Андрій Костін 8 жовтня підписав заяву на звільнення з органів прокуратури свого колишнього заступника Дмитра Вербицького, який відомий скандалами.

У травні журналісти «Схем» з’ясували, що заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький живе в елітному київському котеджному містечку «Коник», де його племінник купив будинок за ціною в шість разів меншою за ринкову вартість.

Вербицький, відповідаючи на запитання «Схем», стверджував, що йому відома лише ціна, зазначена в договорі щодо цього об'єкта нерухомості. На питання про можливість ухилення від сплати податків через те, що його племінник придбав нерухомість за ціною, значно нижчою за ринкову, Вербицький захищав угоду, вказуючи на дефекти будинку та «необхідність додаткових фінансових вкладень» у нього.

Також журналісти встановили, що дівчина Вербицького у 2024 році отримала елітне майно на суму не менше 52 млн грн, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів.

Генеральний прокурор Андрій Костін 1 липня, підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади свого заступника Дмитра Вербицького. Вербицький заявив, що написав заяву про звільнення з метою уникнення негативного впливу на роботу відомства в цілому. За словами експосадовця, таке рішення аргументоване тим, що негативна інформація в ЗМІ, яка стосується його, позначається і на іміджі органів прокуратури загалом.

Теги: Генпрокурор Андрій Костін

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