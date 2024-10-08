Генпрокурор звільнив свого ексзаступника Вербицького з органів прокуратури

Вербицький написав заяву на звільнення з органів прокуратури

Офіс генерального прокурора завершив службове розслідування стосовно ексзаступника генпрокурора Дмитра Вербицького. Його результати скеровано до НАБУ. Про це заявив очільник Офісу генпрокурора Андрій Костін в інтерв’ю «Суспільному».

Як зазначив посадовець, сьогодні, 8 жовтня, Вербицький написав заяву на звільнення з органів прокуратури. Генпрокурор Костін підписав його заяву на звільнення.

«Щодо службового розслідування, яке було розпочато – воно завершено. І всі матеріали, як висновки, так і всі матеріали службового розслідування, були спрямовані до НАБУ, відповідно до запиту детектива, який розслідує ймовірне незаконне збагачення Вербицького», – сказав він.

У травні журналісти «Схем» з’ясували, що заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький живе в елітному київському котеджному містечку «Коник», де його племінник купив будинок за ціною в шість разів меншою за ринкову вартість.

Вербицький, відповідаючи на запитання «Схем», стверджував, що йому відома лише ціна, зазначена в договорі щодо цього об'єкта нерухомості. На питання про можливість ухилення від сплати податків через те, що його племінник придбав нерухомість за ціною, значно нижчою за ринкову, Вербицький захищав угоду, вказуючи на дефекти будинку та «необхідність додаткових фінансових вкладень» у нього.

Також журналісти встановили, що дівчина Вербицького у 2024 році отримала елітне майно на суму не менше 52 млн грн, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів.

Генеральний прокурор Андрій Костін 1 липня, підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади свого заступника Дмитра Вербицького. Вербицький заявив, що написав заяву про звільнення з метою уникнення негативного впливу на роботу відомства в цілому. За словами експосадовця, таке рішення аргументоване тим, що негативна інформація в ЗМІ, яка стосується його, позначається і на іміджі органів прокуратури загалом.