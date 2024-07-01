Ексзаступник генпрокурора Вербицький пояснив, чому пішов із посади

Ексзаступник Костіна переконаний, що рішення про звільнення з прокуратури є правильним

Вербицький заявив, що вирішив звільнитися для того, аби уникнути негативного впливу на роботу Офісу генпрокурора

Колишній заступник генпрокурора Дмитро Вербицький заявив, що написав заяву про звільнення з метою уникнення негативного впливу на роботу відомства в цілому. Про це він повідомив у коментарі «Інтерфакс-Україна».

«Сьогодні я подав на ім'я генерального прокурора заяву про звільнення мене з адміністративної посади за власним бажанням», – сказав Вербицький.

За словами експосадовця, таке рішення аргументоване тим, що негативна інформація в ЗМІ, яка стосується його, позначається і на іміджі органів прокуратури загалом.

«Усвідомлюючи важливість збереження репутації державного органу, який я представляю, вважаю своє рішення правильним», – зазначив він.

Вербицький також наголосив, що готовий і далі захищати свою честь і професійну репутацію.

«Очікую завершення службового розслідування і перевірки НАЗК, які мають поставити крапку в цьому питанні», – додав він.

Нагадаємо, генеральний прокурор Андрій Костін сьогодні, 1 липня, підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади свого заступника Дмитра Вербицького.

Раніше під час засідання, народні депутати викликали до Верховної Ради керівника Офісу генерального прокурора Андрія Костіна щодо корупційних дій його заступника Дмитра Вербицького. Однак Костін не прийшов у Верховну Раду, заявивши, що за фактами, оприлюдненими у медіа, щодо майна його заступника Вербицького призначено службове розслідування, яке наразі триває.

Одночасно проводиться перевірка з боку Національного агентства з питань запобігання корупції щодо способу життя відповідної посадової особи. Крім того, детективами Національного антикорупційного бюро України розпочато кримінальне провадження з приводу можливого незаконного збагачення Вербицького за ознаками злочину, передбаченого ст. 368-5 КК України.

«З урахуванням вище зазначених обставин видається доцільним відкласти обговорення у Верховній Раді України цієї ситуації до отримання результатів службового розслідування. Це дасть змогу забезпечити повноту та об'єктивність відповідної інформації», – запевнив Костін.

До відома, журналісти «Схем» з’ясували, що заступник Генерального прокурора України Дмитро Вербицький живе в елітному київському котеджному містечку «Коник», де його племінник купив будинок за ціною в шість разів меншою за ринкову вартість.

Вербицький, відповідаючи на запитання «Схем», стверджував, що йому відома лише ціна, зазначена в договорі щодо цього об'єкта нерухомості. На питання про можливість ухилення від сплати податків через те, що його племінник придбав нерухомість за ціною, значно нижчою за ринкову, Вербицький захищав угоду, вказуючи на дефекти будинку та «необхідність додаткових фінансових вкладень» у нього.

Також журналісти встановили, що дівчина Вербицького у 2024 році отримала елітне майно на суму не менше 52 млн грн, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів.