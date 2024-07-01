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Заступника генпрокурора Вербицького звільнено з посади

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Заступника генпрокурора Вербицького звільнено з посади
Раніше журналісти викрили Вербицького у можливому незаконному збагачені
фото з відкритих джерел

Вербицький пішов з посади за власним бажанням

Генеральний прокурор Андрій Костін сьогодні, 1 липня, підписав наказ про звільнення за власним бажанням з адміністративної посади свого заступника Дмитра Вербицького. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Нагадаємо, під час засідання, народні депутати викликали до Верховної Ради керівника Офісу генерального прокурора Андрія Костіна щодо корупційних дій його заступника Дмитра Вербицького. Однак Костін не прийшов у Верховну Раду, заявивши, що за фактами, оприлюдненими у медіа, щодо майна його заступника Вербицького призначено службове розслідування, яке наразі триває.

Одночасно проводиться перевірка з боку Національного агентства з питань запобігання корупції щодо способу життя відповідної посадової особи. Крім того, детективами Національного антикорупційного бюро України розпочато кримінальне провадження з приводу можливого незаконного збагачення Вербицького за ознаками злочину, передбаченого ст. 368-5 КК України.

«З урахуванням вище зазначених обставин видається доцільним відкласти обговорення у Верховній Раді України цієї ситуації до отримання результатів службового розслідування. Це дасть змогу забезпечити повноту та об'єктивність відповідної інформації», – запевнив Костін.

До відома, журналісти «Схем» з’ясували, що заступник Генерального прокурора України Дмитро Вербицький живе в елітному київському котеджному містечку «Коник», де його племінник купив будинок за ціною в шість разів меншою за ринкову вартість.

Вербицький, відповідаючи на запитання «Схем», стверджував, що йому відома лише ціна, зазначена в договорі щодо цього об'єкта нерухомості. На питання про можливість ухилення від сплати податків через те, що його племінник придбав нерухомість за ціною, значно нижчою за ринкову, Вербицький захищав угоду, вказуючи на дефекти будинку та «необхідність додаткових фінансових вкладень» у нього.

Також журналісти встановили, що дівчина Вербицького у 2024 році отримала елітне майно на суму не менше 52 млн грн, не маючи для цього достатніх власних офіційних доходів.

Читайте також: Генпрокурор Костін передав обов'язки Вербицького іншим заступникам
Теги: Генпрокурор Андрій Костін Офіс Генерального прокурора корупція в Україні

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