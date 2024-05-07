Заступник генпрокурора Вербицький оселився в дорогому будинку «за вигідною ціною»

Відповідно до пропозицій на ринку ціна на елітне майно є заниженою у шість разів

Заступник генерального прокурора України Дмитро Вербицький живе в елітному котеджному містечку «Коник» у Києві, а саме в будинку, який його племінник придбав за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 млн грн. Відповідно до пропозицій на ринку ціна на майно є заниженою у шість разів. Про це повідомляють «Схеми».

У своїй майновій декларації за 2023 рік заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький вказав, що з 3 листопада 2023 року орендує будинок площею 155 кв. м. «Схеми» з’ясували, що будинок, в якому оселився Вербицький – це двоповерховий таунхаус в елітному котеджному містечку «Коник» у Києві з назвою QDRO tetra. Він «спроєктований за сучасними технологіями, з використанням екологічних матеріалів».

Скріншот з сайту забудовника котеджного містечка «Коник» фото: «Схеми»

Власник таунхаусу – бізнесмен Віктор Павільч з Одещини, де раніше Вербицький працював заступником прокурора області. Павільч володіє компаніями, які займаються добуванням декоративного та будівельного каменю, наданням майна в оренду та експлуатацію.

Як встановили «Схеми», 26 жовтня 2023 року Павільч видав племіннику Вербицького Євгенію довіреність на представництво інтересів, а вже наступного дня, 27 жовтня, Євгеній Вербицький оформив право власності на таунхаус разом із землею на ім’я Павільча. Сума угоди – 2,8 млн грн: 2 млн грн за будинок та 800 тис. грн за землю, свідчать договори купівлі-продажу, які є у розпорядженні «Схем».

Договори купівлі-продажу будинку фото: «Схеми»

Журналісти кажуть, продавець за договором – Олександра Мараховська, інтереси якої за довіреністю представляла Оксана Яцина, яка є керівником компанії-засновника «ЗВ Девелопмент» – забудовника котеджного містечка «Коник». На підписанні угоди був присутній і сам Дмитро Вербицький, про що свідчать записи з камер спостереження котеджного містечка за той день, отримані від джерел «Схем» із доступом до цих відео.

На підписанні угоди про купівлю був присутній Дмитро Вербицький фото: «Схеми»

Як Вербицький пояснив придбання цього будинку

Вербицький, відповідаючи на запитання «Схем», стверджував, що йому відома лише ціна, зазначена в договорі щодо цього об'єкта нерухомості. На питання про можливість ухилення від сплати податків через те, що його племінник придбав нерухомість за ціною, значно нижчою за ринкову, Вербицький захищав угоду, вказуючи на дефекти будинку та «необхідність додаткових фінансових вкладень» у нього.

Вербицький також пояснив свою присутність під час угоди проханням сина власника будинку, Максима Павільча, якого він знає ще зі студентських років, а їхні сім'ї дружать. Він заявив, що його попросили проконтролювати правильність оформлення документів.

Заступник генерального прокурора також розповів, що він обрав цей район і будинок для проживання через близькість до роботи та надійну огорожу. Вербицький уточнив, що ні Павільч, ні його сім'я не зверталися до нього за допомогою, яка б вимагала використання його прокурорських повноважень.

Котеджне містечко «Коник» фото: «Схеми»

У коментарі журналістам Віктор Павільч, власник таунхаусу в «Конику», виправдав покупку, заявивши, що «сім'я об'єднала свої ресурси для придбання нерухомості». Павільч виправдовував також і низьку ціну будинку, пояснюючи, що він просто «прийняв пропозицію, яку йому запропонували, вважаючи її розумною ціною».

Коли журналісти попросили розповісти подробиці угоди, Павільч відмовився назвати особу, яка зробила пропозицію, заявивши, що надасть усю необхідну інформацію правоохоронним органам, якщо вони її вимагатимуть. Крім того, Павільч підтвердив, що його син, Максим, був відповідальним за купівлю нерухомості.

Раніше ДБР відкрило кримінальне провадження щодо компанії-забудовника котеджного містечка «Коник», в якому процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора, де заступником голови є Вербицький.

Як зазначають журналісти, нині активних дій по цьому провадженню немає, арешти на майно забудовника зняті, йдеться у розслідуванні. Сам Вербицький на запитання про занижену ціну на таунхаус заявив, що йому відома «лише вартість, яка була зазначена у договорі». Щодо кримінальної справи заступник генпрокурора зазначив, що прокурорський нагляд за розслідуваннями ДБР «не входить до його повноважень».