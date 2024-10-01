Окупанти розстріляли 16 українських військовополонених біля Покровська, розпочато розслідування

Такі дії є цинічним і грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни

Правоохоронці розпочали розслідування інформації, що з'явилася в соцмережах, про те, що російські окупанти стратили українських військовослужбовців, які потрапили в полон, на покровському напрямку. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«1 жовтня 2024 року в телеграм-каналах з'явилась інформація про ймовірний розстріл представниками зс рф 16 українських військовослужбовців. За даними медіа, черговий воєнний злочин російська окупаційна армія вчинила в районі сіл Миколаївка та Сухий Яр Покровського району. На оприлюдненому відео зафіксовано, як під контролем ворога військовослужбовці ЗСУ, взяті в полон, вийшли з лісопосадки. Після того, як вони вишикувались у шеренгу, окупанти умисно відкрили по них вогонь на ураження. Поранених, які подавали ознаки життя, добили впритул автоматною чергою», – йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначено, що такі дії є цинічним і грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

«Це наймасовіший відомий випадок страти українських військовополонених на лінії фронту. І це ще одне свідчення того, що вбивства та катування полонених - не випадковість, а цілеспрямована політика російського військового та політичного керівництва», – наголосив генеральний прокурор Андрій Костін.

Правоохоронці вживають заходів щодо перевірки оприлюдненого матеріалу. Розпочато слідчі й розшукові дії, спрямовані на встановлення всіх обставин цього злочину.

Нагадаємо, незалежна між народна комісія ООН з розслідування порушень в Україні знайшла нові докази катувань Росією українських цивільних та військовополонених на окупованих територіях України та в РФ. Так, подальше розслідування Комісією випадків катувань свідчить про те, що російська влада застосовувала катування в окупованих регіонах України. Нові докази «підтверджують попередній висновок Комісії про те, що катування, вчинені російською владою, були широко поширені».

Раніше було розпочато розслідування за фактом ймовірної страти українського військовослужбовця представниками російської армії. Офіс генпрокурора зауважив, що наразі проводиться низка слідчих та розшукових дій, досліджуються обставини страти для встановлення причетних та винних осіб: «У рамках кримінального провадження спрямовано доручення та запити до відповідних компетентних служб та установ».