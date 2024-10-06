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Викрадені Росією артефакти культурної спадщини помічено на міжнародному чорному ринку

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Викрадені Росією артефакти культурної спадщини помічено на міжнародному чорному ринку
Свято-Троїцький храм, Маріуполь квітень 2022 року
фото: Reuters

Росія продовжує грабувати українські культурні заклади та знищувати памʼятки

Викрадені з українських музеїв та археологічних пам'яток експонати та артефакти вже почали з'являтися на міжнародному чорному ринку. Це заявив у інтерв'ю виданню «Голос Америки» генеральний прокурор Андрій Костін.

«Крім систематичного знищення культурної спадщини, Росія вдається до ще одного злочину – крадіжки культурних цінностей. Ці артефакти, викрадені з наших музеїв та археологічних пам'яток, тепер з’являються на міжнародному чорному ринку. Ми вже маємо достатньо доказів для відкриття нових кримінальних проваджень щодо цих злочинів», – сказав Костін,

За його словами, в Офісі генпрокурора працює спеціальний підрозділ, який розслідує випадки руйнування культурної спадщини України через російські обстріли, встановлює імена пособників розкрадання музеїв окупантами та співпрацює з міжнародними організаціями щодо випадків, коли українські культурні цінності хтось незаконно намагається продати за кордоном.

Стало відомо, що під час перевірки міжнародного поштового відправлення, яке прямувало з Запоріжжя до Америки, було виявлені автентичні зразки оправи холодної зброї часів другої половини XVII-XVIII сторіччя, що мають історичну та культурну цінність. 

Також з Донеччини, що знаходиться біля фронту, до Дніпра були евакуйовані важливі кам’яні пам’ятки: нижня частина половецької статуї XII століття та гарман, що датується XIX – початком XX століття. Про це повідомив Олександр Старік, виконуючий обов’язки директора Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького.

Нагадаємо, музей Лесі Українки в тимчасово окупованій росіянами Ялті припинив своє існування: це стало відомо під час проведення моніторингу культурних установ в Криму. 

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Теги: культурна спадщина музеї музей росія культура Андрій Костін прокурор

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