Вільна економічна зона на Донбасі. Зеленський озвучив друге питання на 25 жовтня



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Володимир Зеленський назвав друге питання до свого опитування, яке він хоче провести у день виборів

Главу держави цікавить думка громадян щодо створення на Донбасі вільної економічної зони

На так званому опитуванні 25 жовтня, яке анонсував президент Володимир Зеленський, другим питанням буде питання про створення на Донбасі вільної економічної зони.

Про це повідомляє пресслужба Зеленського.

«Настав час для питання номер два. Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони? 25 жовтня рішення залежить саме від тебе!», - сказав президент.

Нагадаємо, 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на п’ять питань. Самі питання він тоді не назвав.

14 жовтня, Зеленський озвучив перше питання з цього опитування. Отже, питання номер 1: Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?

У Комітеті виборців попередили, що всеукраїнське опитування у день виборів суперечить закону.

Ініціативу також прокоментував політолог Дмитро Корнійчук.

Колишній секретар РНБО, керівник Центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов вважає, що ініціатива Зеленського щодо проведення додаткового опитування в день голосування 25 жовтня створює не тільки політичний ризик для країни, а що головніше – ризик для життів громадян.

Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив 14 жрвтня, що коштів на «опитування Зеленського» із бюджету не виділяли.

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