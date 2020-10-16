Зеленський озвучив останні три питання «всеукраїнського опитування»



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Зеленський написав, що у коментарях під цим відео можна пропонувати запитання для наступних опитувань

Останні три запитання стосуються скорочення кількості депутатів, легалізації канабісу та підняття питання на міжнародному рівні про Будапештський меморандум

Президент Володимир Зеленський озвучив останні три питання опитування, що має відбутися 25 жовтня. Про це Зеленський сказав у відеозвернення на своїй сторінці у Facebook.

«Три фінальні запитання з опитування:

Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?

Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу для зменшення болю у важких хворих?

Чи потрібно Україні на міжнародному рівні підняти питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?», – озвучив президент.

Зеленський наголосив, що варто прийти 25 жовтня на дільницю і «дати знати свою думку!»

Також президент зазначив, що у коментарях під цим відео можна пропонувати запитання для наступних опитувань.

Як повідомлялося, представник президента у парламенті Руслан Стефанчук не зміг сказати, за чиї кошти профінансують опитування на виборах.

Нагадаємо, 13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на п’ять питань. Самі питання він тоді не назвав.

14 жовтня, Зеленський озвучив перше питання з цього опитування. Отже, питання номер 1: Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?

15 жовтня Зеленський озвучив друге питання. Отже, питання номер 2: Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?

У Комітеті виборців попередили, що всеукраїнське опитування у день виборів суперечить закону.

Ініціативу також прокоментував політолог Дмитро Корнійчук.

Також 15 жовтня у мережу «злили» усі п'ять питань Зеленського до народу.