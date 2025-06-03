Рефат Чубаров закликав росіян виїжджати з Криму

Сьогодні, 3 червня, Україна втретє завдала удару по Кримському мосту. У зв’язку з цим голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров звернувся до росіян, які перебувають на тимчасово окупованому півострові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відеозвернення Чубарова.

«Громадяни Росії, які незаконно перебувають в окупованому Криму. Як ви вже усвідомлюєте, незаконно збудований Керченський міст, який пов'язує окупований Крим з територією Росії, скоро буде знесено, а ви можете опинитися у своєрідному «мішку», – йдеться у зверненні.

Голова Меджлісу звернувся до росіян в Криму: Не відкладайте на завтра свій від'їзд pic.twitter.com/vslflNns4B — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 3, 2025

Рефат Чубаров додав: «Якщо ви залишитеся до того часу в Криму, то російські генерали вас обов’язково використають як живий щит, задля порятунку своїх шкур. Повірте, їм не вперше так вчиняти. Отже, громадяни Росії, які незаконно перебувають в окупованому Криму, не відкладайте на завтра свій від'їзд із Криму. Просто можете не встигнути».

Нагадаємо, Служба безпеки втретє вразила Кримський міст, однак цього разу під водою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ. «Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об’єкта. І сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований!» – йдеться в повідомленні.

💥СБУ провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст - під водою!



Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори. І сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований! pic.twitter.com/0RYHbEdAos — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 3, 2025

Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна – 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично міст перебуває в аварійному стані. Зазначається, що голова СБУ Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування. Раніше Служба безпеки вже вражала обʼєкт у 2022 та 2023 роках.

На фото виділені опори Кримського мосту

Згодом у Керчі пролунали нові вибухи після підриву Кримського мосту. Моніторингові канали повідомляли про нову атаку на міст.