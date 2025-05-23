Україна повернула майже 100 га землі під Києвом, яку забрали росіяни

СБУ встановила, що сільгоспземлею незаконно володіли щонайменше 176 громадян РФ

Служба безпеки України повернула у державну власність майже 100 гектарів сільськогосподарських угідь на Київщині, які перебували у незаконному володінні громадян РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Завдяки ретельній перевірці реєстрів Держгеокадастру, співробітники СБУ в Києві та Київській області виявили щонайменше 176 ділянок, що належали громадянам Росії. Йдеться про угіддя, які росіяни отримали у власність як спадщину ще до початку повномасштабного вторгнення.

Українське законодавство чітко визначає, що лише громадяни України мають право володіти землями сільськогосподарського призначення. Іноземці, які отримали такі землі у власність, зобов'язані відчужити їх на баланс Держгеокадастру протягом року. Оскільки це не було зроблено профільним органом, СБУ спільно з Київською обласною прокуратурою вжила заходів для припинення прав власності громадян РФ на виявлені наділи.

Наразі всі конфісковані сільськогосподарські угіддя передано на облік управління Держгеокадастру відповідно до встановленої процедури.

Нагадаємо, у столичних пабліках з’явилось відео, на якому жінка біля під’їзду одного з житлових будинків на вулиці Алматинській робить постріл із пістолета у бік будинку, після чого зникає. У поліції Києва відреагували на кримінальний сюжет і почали пошуки незнайомої жінки.

На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка з’ясовує всі обставини інциденту, а також встановлює особу порушниці. Вирішується питання щодо правової кваліфікації. Внаслідок стрілянини ніхто з людей не постраждав.

Також, у Києві викрито групу осіб, які заволоділи чотирма квартирами. Серед підозрюваних – організатор шахрайства, рієлтор, псевдоспадкоємиця та працівниця райдержадмвнвстрації.

Встановлено, що організатор шахрайства – 50-річний мешканець Києва та троє його спільників шукали самотніх літніх людей, або ж тих, хто має борги за комунальні послуги, та пропонували їм допомогу грошима та продуктами. Серед підозрюваних чоловік, який входив у довіру до власників квартир, а потім виставляв їхню нерухомість на продаж як рієлтор, жінка, яка вдавала із себе дружину померлого власника однієї з квартир, а також вже колишня працівниця Дарницької РДА, яка допомагала приватизувати одне з помешкань.