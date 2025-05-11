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«Чекатиму на Путіна у Туреччині. Особисто» – Зеленський

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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«Чекатиму на Путіна у Туреччині. Особисто» – Зеленський
Зеленський очікує, що від завтра, 12 травня, розпочнеться повне припинення вогню
фото: Офіс президента

Президент зробив заяву про перемир’я і переговори

Президент Володимир Зеленський очікує, що від завтра, 12 травня, розпочнеться повне припинення вогню. Як інформує «Главком», про це глава держави написав у соцмережі Х.

«Ми чекаємо відзавтра припинення вогню – повне і тривале, щоб дати необхідну основу дипломатії. Немає сенсу затягувати вбивства», – сказав Зеленський.

«Чекатиму на Путіна у Туреччині. Особисто» – Зеленський фото 1

Також він підтвердив, що особисто візьме участь у переговорах в Туреччині.

«І чекатиму на Путіна в четвер у Туреччині. Особисто. Сподіваюсь, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть», – підсумував президент України.

Раніше спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що перш ніж почати переговори між Києвом і Москвою, має бути припинення вогню

Пост Келлога був відповіддю на заяву російського диктатора Володимира Путіна, який цієї ночі відкинув ідею про припинення вогню і запропонував відновити прямі перемовини з Україною 15 травня у Стамбулі.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський погодився на проведення переговорів із РФ. Однак зазначив, що перед цим Москва має підтвердити припинення вогню з 12 травня, яке вчора запропонувала Україна спільно зі США та «коаліцією рішучих».

Також президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про «вікно можливостей» для досягнення миру між Україною та Росією та запропонував Туреччину як майданчик для проведення переговорів.

Тим часом, Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна має погодитися на пропозицію Росії про прямі переговори у Туреччині.

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Теги: путін Володимир Зеленський переговори росіяни

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