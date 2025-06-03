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У Керчі пролунали нові вибухи після підриву Кримського мосту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Керчі пролунали нові вибухи після підриву Кримського мосту
СБУ втретє підірвала Кримський міст
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Монітори повідомляють про нову атаку на міст за допомогою морських безпілотників

У Керчі пролунали нові вибухи після підриву Кримського мосту. Моніторингові канали повідомляють про нову атаку на міст, пише «Главком».

Аналітики інформують про повторну атаку на Кримський міст, однак цього разу за допомогою морських безпілотників. Як відомо, о 4:44 ранку Служба безпеки активувала перший вибуховий пристрій, підірвавши опори обʼєкта. Наразі ані Україна, ані окупаційна влада півострова не повідомляли про нову атаку.

Нагадаємо, Служба безпеки втретє вразила Кримський міст, однак цього разу під водою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ.

«Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об’єкта. І сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований!» – йдеться в повідомленні.

Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна – 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично міст перебуває в аварійному стані.

Зазначається, що голова СБУ Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування. Раніше Служба безпеки вже вражала обʼєкт у 2022 та 2023 роках.

У Керчі пролунали нові вибухи після підриву Кримського мосту фото 1
На фото виділені опори Кримського мосту
На фото виділені опори Кримського мосту

Як відомо, під час в'їзду на Керченський міст із боку Краснодарського краю РФ було введено суцільний паспортний контроль. Обʼєкт стратегічно важливий як для постачання анексованого Криму, так і для постачання туди живої сили, техніки та озброєнь для бойових дій в Україні.

Раніше командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа натякнув на можливу підготовку Сил оборони до нової атаки на Керченський міст.

До слова, газета The New York Times повідомляла, що третя атака на Кримський міст сталася ще у 2024 році в межах операції масованого удару по Криму «Місячний град». Однак міст тоді знищити не вдалося.

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Теги: Крим Кримський міст

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