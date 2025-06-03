Наступний крок – повне знищення Кримського мосту

В ніч з 2 на 3 червня Служба безпеки України підірвала ключові опори центрального прольоту Кримського мосту, створеного для проходу великих кораблів.

Вибух пролунав вночі о 04:44 за київським часом. Спрацював перший вибуховий пристрій, доставлений оперативниками Служби безпеки України засобами підводного руху.

Оперативники СБУ таємно доставили більше тонни вибухівки впритул до найбільш захищеного і ключового місця в схемі Кримського мосту. Воно захищене багатьма рівнями захисту, обладнане спецбуями, в зоні проведення працюють катери та глибоководне спостереження.

Для ФСБ – це ключові місця, які мають найбільше значення для стабільності мосту. Той факт, що оперативники СБУ змогли безперешкодно доставити більше тонни вибухівки і підірвати саме цей вузол – неймовірна по складності спецоперація.

Стабільність Кримського мосту тепер під великим питанням. Ще один подібний вибух може поховати прольот та на довгий час вивести міст з ладу.

Крім того, вдало проведена операція означає, що українські науковці зробили технологічний прорив і створили унікальний вид доставки вибухівки під водою. На сьогодні жоден відомий підводний засіб не здатен виконувати спеціалізовану роль підводного камікадзе на 1100 кг вибухівки. Це означає, що створено передовий засіб, який відкриває широке поле для спецоперацій в майбутньому.

Вітаю всіх залучених до спецоперації. Наступний крок – повне знищення Кримського мосту.