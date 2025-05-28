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Заступник командира 3-ї штурмової пояснив мету скупчення військ РФ біля Харківщини та Сумщини

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Заступник командира 3-ї штурмової пояснив мету скупчення військ РФ біля Харківщини та Сумщини
фото: MaksymZhorin

«Будуть розповідати, що могли би і всю область забрати, просто не захотіли»

Підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін повідомив, що до ситуації на кордоні Сумської та Харківської областей треба ставитись максимально серйозно. Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає «Главком».

Жорін пише, що накопичених російських сил біля кордону не вистачить для захоплення всіх областей чи обласних центрів.

«Задача, скоріш за все, просто зайти вглиб території і використовувати це, в тому числі в переговорному процесі. Будуть розповідати, що могли би і всю область забрати, просто не захотіли», – коментує він.

За його словами, критичної кількості сил у РФ немає, але навіть просування на кілька кілометрів використають у пропаганді.

«Критичної кількості сил та засобів я поки не бачу. Але питання зараз не в тому, на скільки кілометрів зайдуть – це просто вже їм додасть в повістку ще дві області», – додав військовий.

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади підкреслив, що треба дуже терміново готувати логістику, закривати дороги антидроновими сітками, будувати інженерно-фортифікаційні споруди, які враховують сучасну війну з дронами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зосереджує свої основні сили на Курському напрямку з метою підготовки наступу на Сумщину.

За його словами, понад 50 тис. російських військових вже стягнуто до цього району, однак великої наступальної операції ворог провести не зміг завдяки діям українських захисників. 

Раніше стало відомо, що Росія відкладає запланований наступ на Костянтинівку через невдачі біля Часового Яру та нестачу резервів. ISW наголошує, що перекидання сил з цього напрямку свідчить про перегляд планів російського командування та ймовірне зміщення фокуса на північ України.

Аналітики вважають, що РФ не має достатніх оперативних резервів, аби вести наступи на кількох напрямках одночасно.

Зауважимо, очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що на Сумщині під контролем РФ перебувають чотири населених пункти.

До слова, російські загарбники з середини квітня активізували штурмові дії в районі населеного пункту Тихе на Харківщині. Ворог здійснив перші серйозні атаки 13-15 квітня, що дозволило йому незначно просунутись у цьому районі. Відтоді російські сили періодично намагалися покращити свої позиції, і останніми днями ці спроби виявились частково успішними.

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Теги: наступ росіяни Сумщина Харківщина

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