Наступ росіян на Запоріжжі: влада повідомила подробиці

На прифронтових територіях Запорізького напрямку є значні руйнування

Російські війська активізувалися на Запорізькому напрямку. На цій ділянці фронту зросла кількість ворожих обстрілів. Як інформує «Главком», про це сказав речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко в ефірі телемарафону.

Із його слів, якщо тиждень тому було 400 обстрілів на день, то сьогодні – понад 600. Окрім того, окупант задіюють авіаційну компоненту. Так, якщо раніше щодоби фіксували від чотирьох до семи таких обстрілів, то зараз – понад 40.

«Це вже друга доба поспіль, коли фіксується понад 40 авіаобстрілів прифронтових населених пунктів», – наголосив Коваленко.

За його словами, є численні руйнування на прифронтових територіях.

Коваленко повідомив, що масова евакуація у прифронтових населених пунктах відбулася у 2022 і 2023 роках. Зараз там залишилося приблизно 5-7% населення. Зокрема, літні люди.

Раніше повідомлялося, що Росія почала активний наступ на Запорізькому напрямку. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Також відомо, що російська армія розпочала літній масштабний наступ і всього за тиждень змогла окупувати 18 українських населених пунктів, захопивши майже 200 квадратних кілометрів території. Найактивніше росіяни просуваються в Донецькій, Харківській та Сумській областях.