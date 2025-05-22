Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Енергодар для них – санаторій». Експрацівник ЗАЕС розповів, як окупанти знущаються над українцями

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
«Енергодар для них – санаторій». Експрацівник ЗАЕС розповів, як окупанти знущаються над українцями
Олег Дудар: занепокоєння викликає втрата висококваліфікованих фахівців Запорізької АЕС
колаж: glavcom.ua

«Росіяни повипалювали вже всі ліси навкруги Енергодара, знищили Каховське море. Це такий початок «руського міру»

Енергодар і Запорізька станція для російських військових стали безпечним місцем для відпочинку. Колишній керівник експлуатаційного підрозділу Запорізької АЕС Олег Дудар в інтерв’ю «Главкому» розповів, що російські військові перетворили місто на своєрідний «санаторій», де вони почуваються у безпеці, тоді як українців постійно піддають терору.

За словами Дудара, терор місцевого населення продовжується безперервно.

«Енергодар і Запорізька станція для цих орків – це як санаторій. Вони туди приїжджають, бо розуміють, що Україна ніколи не буде в цю сторону стріляти», – зазначив Дудар. Він додав, що окупанти руйнують природу навколо міста: «Вони повипалювали вже всі ліси навкруги Енергодара, знищили Каховське море. Це такий початок «руського міру»».

Окупанти проводять обшуки та затримують людей, включно з тими, хто вже отримав російські паспорти. «Вони тероризують людей вже по другому-третьому колу», – підкреслив він. Кожна ротація російських військових супроводжується новими «фільтраціями» населення, що посилює тиск на українців.

Окупанти також активно захоплюють квартири тих, хто виїхав з Енергодара. Вони пропонують власникам житла лише один спосіб розпорядитися своїм майном – повернутися до міста, отримати російське громадянство і лише тоді продати нерухомість. Це ставить українців перед складним вибором, адже такі дії автоматично роблять їх порушниками українського законодавства.

Дудар зазначив, що деякі люди змушені повертатися до Енергодара через скрутне матеріальне становище, відсутність роботи на підконтрольній Україні території та неможливість оплачувати оренду житла. Повернувшись, вони сподіваються знову влаштуватися на роботу на ЗАЕС, незважаючи на окупацію.

За словами Дудара, занепокоєння викликає втрата висококваліфікованих фахівців Запорізької АЕС. Багато досвідчених працівників були змушені залишити місто, але не всі змогли працевлаштуватися на інших атомних станціях України.

«Виїхало дуже багато фахових людей, які могли б принести багато користі для енергетики України. Вони могли б писати нові підручники, нові програми, регламенти, інструкції, бо війна змінила підхід до експлуатації АЕС, до ядерної безпеки», – наголосив Олег Дудар.

Він вважає, що керівництво НАЕК «Енергоатом» не зробило достатньо для збереження цього людського потенціалу. З близько 300 ліцензованих фахівців та персоналу блочних щитів керування, працевлаштували лише частину, а про простих робітників та операторів «ніхто не згадував взагалі». Це створює серйозні проблеми для майбутнього відновлення роботи ЗАЕС, адже без цих людей експлуатувати станцію буде неможливо.

Нагадаємо, окупанти замінували майданчик Запорізької атомної електростанції, весь Енергодар та берегову лінію Каховського моря. Водночас сама АЕС перетворилася на російську військову базу, де вогневі позиції розташовані поруч з реактором. 

Читайте також:

Теги: Енергодар Запорізька АЕС росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі закриті з технічних причин
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Запорізька атомна станція не виробляє енергію з моменту окупації у 2022 році
Кому перейде Запорізька АЕС? Чи спрацює план американців інтерв’ю
14 травня, 14:30
Ворог застосував ударні БПЛА, балістичні та крилаті ракети для терору цивільного населення
У Києві збільшилася кількість загиблих внаслідок російської атаки 24 квітня
28 квiтня, 13:56
Місцеві скаржаться на вибухи в регіоні
У Рязанській області прогриміли вибухи: під атакою нафтозавод
29 квiтня, 01:32
Після вибуху зайнялась пожежа
У Москві вибухнув газ в багатоповерхівці: є загиблі (відео)
4 травня, 22:37
Посол Росії в Польщі Сергій Андрєєв поклав квіти до Меморіалу радянським солдатам у Варшаві
Посол РФ у Польщі поклав квіти до пам’ятника радянським військовим під вигуки «терористи»
9 травня, 17:56
Ситуація на фронті 13 травня
Лінія фронту станом на 13 травня. Зведення Генштабу
13 травня, 23:50
Ситуація на фронті 14 травня
Лінія фронту станом на 14 травня. Зведення Генштабу
14 травня, 22:44
РФ заявила про захоплення селища на кордоні із Дніпропетровщиною: що кажуть ЗСУ
РФ заявила про захоплення селища на кордоні із Дніпропетровщиною: що кажуть ЗСУ
13 травня, 06:37
За словами керівника ЦПД, росіяни не вийшли на адмінкордон Дніпропетровщини
Росіяни вийшли на кордон Дніпропетровщини? ЦПД спростував фейк
Вчора, 21:11

Події в Україні

«Енергодар для них – санаторій». Експрацівник ЗАЕС розповів, як окупанти знущаються над українцями
«Енергодар для них – санаторій». Експрацівник ЗАЕС розповів, як окупанти знущаються над українцями
Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 22 травня 2025 року
Втрати ворога станом на 22 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 22 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
Удар по Харкову, подробиці вбивства Портнова в Іспанії: головне за ніч
Удар по Харкову, подробиці вбивства Портнова в Іспанії: головне за ніч
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 22 травня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 22 травня 2025

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
224K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 травня: ситуація на фронті
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 травня 2025
55K
Свято ухилянтів. Коли все вирішується за крок до тюрми
32K
Портнов тікав, але не втік
24K
Колишній лікар Білого дому оцінив, скільки Джо Байдену залишилося жити
18K
СNN опублікував перехоплення наказу росіян вбивати українських полонених (відео)

Новини

Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
Вчора, 21:15
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
Вчора, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
20 травня, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua