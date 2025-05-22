«Енергодар для них – санаторій». Експрацівник ЗАЕС розповів, як окупанти знущаються над українцями

«Росіяни повипалювали вже всі ліси навкруги Енергодара, знищили Каховське море. Це такий початок «руського міру»

Енергодар і Запорізька станція для російських військових стали безпечним місцем для відпочинку. Колишній керівник експлуатаційного підрозділу Запорізької АЕС Олег Дудар в інтерв’ю «Главкому» розповів, що російські військові перетворили місто на своєрідний «санаторій», де вони почуваються у безпеці, тоді як українців постійно піддають терору.

За словами Дудара, терор місцевого населення продовжується безперервно.

«Енергодар і Запорізька станція для цих орків – це як санаторій. Вони туди приїжджають, бо розуміють, що Україна ніколи не буде в цю сторону стріляти», – зазначив Дудар. Він додав, що окупанти руйнують природу навколо міста: «Вони повипалювали вже всі ліси навкруги Енергодара, знищили Каховське море. Це такий початок «руського міру»».

Окупанти проводять обшуки та затримують людей, включно з тими, хто вже отримав російські паспорти. «Вони тероризують людей вже по другому-третьому колу», – підкреслив він. Кожна ротація російських військових супроводжується новими «фільтраціями» населення, що посилює тиск на українців.

Окупанти також активно захоплюють квартири тих, хто виїхав з Енергодара. Вони пропонують власникам житла лише один спосіб розпорядитися своїм майном – повернутися до міста, отримати російське громадянство і лише тоді продати нерухомість. Це ставить українців перед складним вибором, адже такі дії автоматично роблять їх порушниками українського законодавства.

Дудар зазначив, що деякі люди змушені повертатися до Енергодара через скрутне матеріальне становище, відсутність роботи на підконтрольній Україні території та неможливість оплачувати оренду житла. Повернувшись, вони сподіваються знову влаштуватися на роботу на ЗАЕС, незважаючи на окупацію.

За словами Дудара, занепокоєння викликає втрата висококваліфікованих фахівців Запорізької АЕС. Багато досвідчених працівників були змушені залишити місто, але не всі змогли працевлаштуватися на інших атомних станціях України.

«Виїхало дуже багато фахових людей, які могли б принести багато користі для енергетики України. Вони могли б писати нові підручники, нові програми, регламенти, інструкції, бо війна змінила підхід до експлуатації АЕС, до ядерної безпеки», – наголосив Олег Дудар.

Він вважає, що керівництво НАЕК «Енергоатом» не зробило достатньо для збереження цього людського потенціалу. З близько 300 ліцензованих фахівців та персоналу блочних щитів керування, працевлаштували лише частину, а про простих робітників та операторів «ніхто не згадував взагалі». Це створює серйозні проблеми для майбутнього відновлення роботи ЗАЕС, адже без цих людей експлуатувати станцію буде неможливо.

Нагадаємо, окупанти замінували майданчик Запорізької атомної електростанції, весь Енергодар та берегову лінію Каховського моря. Водночас сама АЕС перетворилася на російську військову базу, де вогневі позиції розташовані поруч з реактором.