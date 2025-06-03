Мережа вибухнула мемами після підриву Кримського мосту

Користувачі мережі жваво порівнюють підрив Кримського мосту з відомою спецоперацією СБУ «Павутина»

Соціальні мережі вибухнули хвилею дотепних мемів у відповідь на новину про підрив Кримського мосту. Креативність українців сягнула вражаючих висот. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі.

Користувачі мережі жваво порівнюють підрив Кримського мосту з відомою спецоперацією СБУ «Павутина». Жартують, що цього разу в операції теж були задіяні фури – щоправда, підводні.

Нагадаємо, Служба безпеки втретє вразила Кримський міст, однак цього разу під водою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ. «Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об’єкта. І сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований!» – йдеться в повідомленні.

💥СБУ провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст - під водою!



Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори. І сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований! pic.twitter.com/0RYHbEdAos — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 3, 2025

Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна – 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично міст перебуває в аварійному стані. Зазначається, що голова СБУ Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування. Раніше Служба безпеки вже вражала обʼєкт у 2022 та 2023 роках.

На фото виділені опори Кримського мосту

Як повідомлялося, у Керчі пролунали нові вибухи після підриву Кримського мосту. Моніторингові канали повідомляють про нову атаку на міст.