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Мережа вибухнула мемами після підриву Кримського мосту

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Українці створили меми про чергове ураження Кримського мосту
фото: соцмережі

Користувачі мережі жваво порівнюють підрив Кримського мосту з відомою спецоперацією СБУ «Павутина»

Соціальні мережі вибухнули хвилею дотепних мемів у відповідь на новину про підрив Кримського мосту. Креативність українців сягнула вражаючих висот. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі.

Користувачі мережі жваво порівнюють підрив Кримського мосту з відомою спецоперацією СБУ «Павутина». Жартують, що цього разу в операції теж були задіяні фури – щоправда, підводні.

Мережа вибухнула мемами після підриву Кримського мосту фото 1
Мережа вибухнула мемами після підриву Кримського мосту фото 2
Мережа вибухнула мемами після підриву Кримського мосту фото 3
Мережа вибухнула мемами після підриву Кримського мосту фото 4
Мережа вибухнула мемами після підриву Кримського мосту фото 5
Мережа вибухнула мемами після підриву Кримського мосту фото 6
Мережа вибухнула мемами після підриву Кримського мосту фото 7
Мережа вибухнула мемами після підриву Кримського мосту фото 8
Мережа вибухнула мемами після підриву Кримського мосту фото 9

Нагадаємо, Служба безпеки втретє вразила Кримський міст, однак цього разу під водою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ. «Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об’єкта. І сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований!» – йдеться в повідомленні.

Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна – 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли. Фактично міст перебуває в аварійному стані. Зазначається, що голова СБУ Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування. Раніше Служба безпеки вже вражала обʼєкт у 2022 та 2023 роках.

Мережа вибухнула мемами після підриву Кримського мосту фото 10
На фото виділені опори Кримського мосту
На фото виділені опори Кримського мосту

Як повідомлялося, у Керчі пролунали нові вибухи після підриву Кримського мосту. Моніторингові канали повідомляють про нову атаку на міст.

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Теги: мем Кримський міст

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