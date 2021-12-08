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    ЄС затвердив санкції проти «вагнерівців»

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    Російські найманці воюють в Україні, Сирі, Лівії та країнах Африки&nbsp; - ЄС затвердив санкції проти «вагнерівців»
    Російські найманці воюють в Україні, Сирі, Лівії та країнах Африки 
    фото з відкритих джерел

    Посли Євросоюзу погодили санкції проти російських найманців

    Посли країн Європейського Союзу затвердили санкції проти членів російської приватної військової компанії – ПВК «Вагнера». Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йожозвяк,

    «Посли ЄС сьогодні вирішили дати зелене світло санкціям проти групи Вагнера. ЄС також додасть трьох осіб, пов’язаних із групою, до свого режиму санкцій щодо прав людини, одну особу – до списку по Лівії, трьох – до свого списку по Україні та двох фізичних осіб та трьох юридичних осіб до свого списку по Сирії. Всі з Росії», – написав журналіст.

    Раніше він повідомляв, що санкції будуть спрямовані проти колишнього офіцера російських спеціальних сил, очільника угруповання Дмитрія Уткіна, одного з підрядників ПВК в Сирії Станіслава Дичка та причетного до дій ПВК у Центральноафриканській Республіці Валерія Захарова.

    Європейський Союз у середині листопада погодився розробити основу для можливих санкцій проти російських найманців, які можуть бути направлені в регіон Сахель в Західній Африці.

    Згодом Європарламент ухвалив резолюцію з засудженням порушенням прав людини приватною військовою компанією «Вагнера», звинувативши Росію.

    Нагадаємо, 19 листопада в ефірі політичного ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» було продемонстровано записане раніше інтерв’ю із колишнім начальником Головного управління розвідки Міноборони України Василем Бурбою. В ході інтерв’ю Бурба, зокрема, заявив про імовірну наявність у владі «крота», що нібито і стало причиною провалу спецоперації із захоплення «вагнерівців».

    Пізніше Зеленський звинуватив ексглаву Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василя Бурбу у тому, що він «злив інформацію» щодо «Вагнергейту» у пресу.

    3 грудня розвідник Роман Червинський розповів про погрози, що надходять йому та колегам з Офісу президента.

    Раніше керівник відділу розслідувань Bellingcat Христо Грозев заявив, що пресмарафон Володимира Зеленського не дав відповіді на всі запитання щодо «Вагнергейту».

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    Теги: ЄС Росія Сирія санкції військові Україна ПВК Вагнера вагнергейт
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    ЄС затвердив санкції проти «вагнерівців»