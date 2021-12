ЄС затвердив санкції проти «вагнерівців»

Посли країн Європейського Союзу затвердили санкції проти членів російської приватної військової компанії – ПВК «Вагнера». Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йожозвяк,

«Посли ЄС сьогодні вирішили дати зелене світло санкціям проти групи Вагнера. ЄС також додасть трьох осіб, пов’язаних із групою, до свого режиму санкцій щодо прав людини, одну особу – до списку по Лівії, трьох – до свого списку по Україні та двох фізичних осіб та трьох юридичних осіб до свого списку по Сирії. Всі з Росії», – написав журналіст.

Eu ams have today decided to green light sanctions against the Wagner group. It will also add 3 ppl associated with the group on its human rights sanction regime, 1 person on its #Libya listings, 3 on its #Ukraine list and 2 ppl & 3 entities on its #Syria list. All from #Russia