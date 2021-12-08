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    Косово подаватиме заявку на вступ до Євросоюзу

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    2008 року Республіка Косово в односторонньому порядку проголосила незалежність від Сербії - Косово подаватиме заявку на вступ до Євросоюзу
    2008 року Республіка Косово в односторонньому порядку проголосила незалежність від Сербії
    фото: aif

    ЄС хоче, щоб Косово і Сербія просувалися кожна своїм європейським шляхом

    Косово заявило про намір подати заявку на вступ до Євросоюзу. Про це йдеться у заяві, випущеній за підсумками засідання Ради стабілізації та асоціації між ЄС та Косово, пише DW.

    Засідання пройшло у Брюсселі під головуванням прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті. З боку Євросоюзу делегацію очолив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

    Учасники зустрічі наголосили на важливості діалогу між Приштиною та Белградом, метою якого є нормалізація відносин між двома країнами.

    «Це вкрай важливо для того, щоб Косово і Сербія просувалися кожна своїм європейським шляхом», – наголошується в заяві.

    Як відомо, 2008 року Республіка Косово в односторонньому порядку проголосила незалежність від Сербії. Її визнали багато європейських держав, включаючи Німеччину, а також США.

    Белград вважає Косово своєю автономною провінцією і незалежність Приштини не визнає. Позицію Сербії поділяють більшість країн пострадянського простору, а також п'ять країн ЄС, Китай та Індія.

    Сербія також прагне вступу до ЄС та у зв'язку з цим зобов'язалася нормалізувати відносини з Косовим. З 2013 року Белград і Приштина намагаються врегулювати відносини за посередництвом ЄС.

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    Теги: ЄС політика Сербія Косово
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    Косово подаватиме заявку на вступ до Євросоюзу