Косово подаватиме заявку на вступ до Євросоюзу

2008 року Республіка Косово в односторонньому порядку проголосила незалежність від Сербії

ЄС хоче, щоб Косово і Сербія просувалися кожна своїм європейським шляхом

Косово заявило про намір подати заявку на вступ до Євросоюзу. Про це йдеться у заяві, випущеній за підсумками засідання Ради стабілізації та асоціації між ЄС та Косово, пише DW.

Засідання пройшло у Брюсселі під головуванням прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті. З боку Євросоюзу делегацію очолив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Учасники зустрічі наголосили на важливості діалогу між Приштиною та Белградом, метою якого є нормалізація відносин між двома країнами.

«Це вкрай важливо для того, щоб Косово і Сербія просувалися кожна своїм європейським шляхом», – наголошується в заяві.

Як відомо, 2008 року Республіка Косово в односторонньому порядку проголосила незалежність від Сербії. Її визнали багато європейських держав, включаючи Німеччину, а також США.

Белград вважає Косово своєю автономною провінцією і незалежність Приштини не визнає. Позицію Сербії поділяють більшість країн пострадянського простору, а також п'ять країн ЄС, Китай та Індія.

Сербія також прагне вступу до ЄС та у зв'язку з цим зобов'язалася нормалізувати відносини з Косовим. З 2013 року Белград і Приштина намагаються врегулювати відносини за посередництвом ЄС.