Порошенко назвав головні «плюси» переговорів Байдена з Путіним

Під час розмови з Путіним Байден перебував у кімнаті разом з держсекретарем Ентоні Блінкеном та іншими співробітниками адміністрації

Під час розмови з Путіним Байден перебував у кімнаті разом з держсекретарем Ентоні Блінкеном та іншими співробітниками адміністрації

Політик закликав владу відмовитися від ідеї сепаратних переговорів з лідером країни-агресорки

Розмова між очільником Білого дому Джозефом Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним щодо ескалації російської агресії проти України – необхідний крок на шляху до створення умов для запобігання війни. Про це заявив п’ятий президент України та лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.

Він підкреслив, що попри розмову двох лідерів для відновлення миру необхідно провести багато роботи. Порошенко зауважив, що президент Байден у переговорах виступав скоординовано та єдиним фронтом із союзниками по НАТО.

«Ми вітаємо непохитну і незмінну підтримку американським керівництвом суверенітету і територіальної цілісності України, а також права українського народу самостійно обирати власний геополітичний курс. Цілковито підтримуємо підхід щодо так званих двох «Д» – заклик до негайної деескалації та дипломатичного шляху врегулювання», – запевняє п’ятий президент України.

«Вважаємо, що такий підхід має бути посилений третім Д – деокупацією українських територій Донбасу та Криму», – додав Порошенко.

Він переконує, що активне залучення Вашингтону до цих процесів сприяло б досягненню цієї мети.

«Вітаємо задекларовану готовність США і партнерів по ЄС завдати потужного санкційного удару по Росії у випадку подальшої ескалації ситуації. Ціна агресії проти України має бути нестерпною для Кремля», – заявив лідер партії «ЄС».

Він також закликав міжнародних партнерів України не вестися на газовий шантаж Кремля основою якого є «Північний потік–2».

«Вважаю, що наші партнери не повинні піддаватися російському шантажу і у справі «Північного потоку–2». Цей авантюрний проєкт є складовою агресивного задуму Кремля як проти України, так і всієї Європи і тому має бути заблокований», – заявив Порошенко.

Він подякував західним партнерам за готовність посилити санкції проти Росії та закликав чинну владу звернути увагу на обороноздатність України, а не відмовчуватися з приводу загрози можливого російського вторгнення.

«Обнадійливими є сигнали американських партнерів про готовність продовжувати посилення оборонних спроможностей та стійкості України. Водночас закликаю українську владу: припинити ігнорувати загрозу, не мовчати і, найголовніше, діяти – зробити все можливе для активної координації зусиль з нашими союзниками для посилення тиску на агресора. Бо складається враження, що відновлення територіальної цілісності і суверенітету України більше цікавить наших партнерів, а не чинну владу», – каже Порошенко.

Крім того, політик закликав владу відмовитися від ідеї сепаратних переговорів з лідером країни-агресора Путіним.

«Також вкрай важливо, аби Зеленський припинив хибну політику «партнеронезалежності», відновив суб’єктність країни, відмовився від спокуси сепаратних перемовин з Путіним, які ведуть до капітуляції, і долучився до дипломатичних зусиль партнерів. Тільки разом, єдиним фронтом зможемо перемогти російського монстра», – наголосив п’ятий президент України.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

Під час розмови Путін заявив Байдену, що Україна не має стати членом НАТО.

Натомість американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

Також Байден сказав Путіну: США готові зробити те, чого не робили в 2014 році.

Згодом стало відомо, коли Байден зателефонує Зеленському.

До слова, Банкова оцінила переговори Байдена і Путіна.