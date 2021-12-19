Хто профінансує партію Разумкова: у «Слузі народу» назвали прізвище бізнесмена

У «Слузі народу» вважають не випадковою часту появу Разумкова на телеканалах Ахметова

Євгенія Кравчук сподівається, що Разумков буде чесним і сам розкаже, хто фінансуватиме його партію

У «Слузі народу» не виключають, що партію Дмитра Разумкова фінансуватиме Рінат Ахметов. Про це заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила в авторській програмі Сергія Лещенка «Що це було?».

«З мого досвіду, такі партії фінансують дуже багаті люди, які зацікавлені мати якісь преференції в політиці», – сказала Кравчук.

Лещенко висловив думку, що політпроєкт Разумкова фінансуватиме Рінат Ахметов.

«Я можу сказати, що багато осіб з «Розумної політики» і сам Разумков з’являються на каналах Ахметова. Це дуже помітно, практично кожен день і у різних форматах. Чи це випадковість? Думаю, ні», – відповіла Кравчук.

Вона висловила сподівання, що Разумков буде чесним з народом і сам публічно заявить, хто фінансуватиме його партію.

Нагадаємо, в Україні можуть початися перебої з виробництвом хліба через великі ціни на газ. Вже зараз хлібозаводи знаходяться на межі та просять уряд забезпечити адекватні ціни на паливо, інакше підприємства почнуть зупинятися. Про це заявив народний депутат Дмитро Разумков.