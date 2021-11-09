Ігри розуму. Ексспікер створює союз «жаби та гадюки»

Останні соцопитування кажуть, що неіснуюча партія Разумкова вже долає п’ятивідсотковий бар’єр

Гучна відставка голови Верховної Ради Дмитра Разумкова прогнозовано не залишилась без наслідків для монобільшості. В парламенті було створене міжфракційне об’єднання «Розумна політика», куди увійшов 21 депутат від «Слуги народу» та два – від «Батьківщини». Міжфракційні об’єднання зазвичай є суто ритуальною річчю, де збираються земляки або борці «за все хороше проти всього поганого». Але у випадку з Разумковим, який показово оголосив про це та виставив склад цього об’єднання в соцмережах, ситуація має дещо інакший вигляд. Все це не дуже приємно для Офісу президента, адже фактично зараз ми спостерігаємо кристалізацію фронди в монобільшості.

Спочатку Разумков оголосив дуже загальну заяву: «Створюємо команду однодумців, щоб змінити Україну на краще вже зараз. Міжфракційне об’єднання буде займатися впровадженням стабільної та продуманої державної політики, захистом свободи слова, людини та її життя і здоров’я, а також утвердженням верховенства права». А потім вже оприлюднив «іконостас» цього міжфракційного об’єднання.

для перегляду повного документа натисніть на зображення

Окрім самого ексспікера, до об’єднання увійдуть такі «слуги»:

Володимир Козак,

Василь Мокан,

Роман Соха,

Неллі Яковлєва,

Оксана Дмитрієва,

Валерій Божик,

Дмитро Микиша,

Артем Дмитрук,

Ольга Саладуха,

Олександр Бакумов,

Олег Воронько,

Ольга Коваль,

Дарія Володіна,

Роман Бабій,

Михайло Новіков,

Аліна Загоруйко,

Костянтин Касай,

Дмитро Гурін,

Михайло Крячко,

Євген Петруняк,

Іван Юнаков.

Плюс нещодавно виключена з фракції Людмила Буймістер.

До цієї компанії додалися два депутати від «Батьківщини»: Андрій Ніколаєнко (він голосував проти відставки Разумкова, хоча його фракція несподівано її підтримала) та Володимир Кабаченко.

І з Моканом та Яковлєвою, як з давніми друзями та партнерами Разумкова все було заздалегідь зрозуміло. Ще на останньому тімбілдінгу фракції в Трускавці вони відверто висловлювали свою підтримку спікеру і їм навіть нібито гарантували незастосування імперативного мандату у разі виходу з фракції. В інтерв’ю «Главкому» Мокан прямо говорив про плани Розумкова та його однодумців створити окремий проєкт. Потенційне виключення з фракції Артема Дмитрука, який «пустився берега», вже обговорювалося на офіційному рівні. Олег Воронько та Дмитро Гурін також регулярно саботують ключові голосування, важливі для Офісу президента. Багато ж інших прізвищ, що «прибилися» до Разумкова, виявились сюрпризом.

«Тут три групи – особисті друзі Діми, люди від Богдана (Андрій Богдан – ексголова Офісу президента – «Главком») та Авакова (Арсен Аваков – колишній міністр внутрішніх справ, який нещодавно дав інтерв’ю з різкою критикою нинішньої влади – «Главком»), – кажуть співрозмовники «Главкома» з монобільшості. – Ще є декілька просто ображених на кшталт Романа Сохи чи Михайла Крячка, яких посунули з місцевих партійних організацій в Запоріжжі. Крячко взагалі «випилився» у нас з партійних чатів, навіть Федорову (голова Мінцифри Михайло Федоров – «Главком»), який його вписав до списку, не відповідає».

Двох з хвостиком десятків депутатів достатньо, аби створити повноцінну депутатську групу, але партійне керівництво може створити перепони на цьому шляху. Діюча норма імперативного мандату передбачає, що партія на своєму з’їзді може позбавити повноважень своїх депутатів-списочників, що добровільно вийдуть зі складу відповідної фракції. Подібні прецеденти вже були у минулому скликанні парламенту. І зараз керівництво «слуг» недвозначно натякає на повторення цього фокусу тим, хто вирішить піти у самостійне плавання. У першу чергу, це стосується самого Разумкова, до якого можуть застосувати формальну норму, яка в принципі не застосовувалася раніше.

Перший номер пропрезидентської партії, ставши головою Верховної Ради, автоматично отримав позафракційний статус. Тож «слуги» не приховують, що можуть позбавити його через це депутатського мандата, бо він не є членом фракції, від якої обирався. Ситуація буде дуже неординарною, але вставити палиці в колеса Разумкову та його прихильникам, що взялись розбудовувати власну політсилу, таким чином буде можна спробувати. Хоча самі «слуги» визнають, що це буде не дуже комільфо.

Бунт «невдоволених»

Ще на етапі відставки спікера співрозмовники «Главкома» з монобільшості глузували: «Буде дуже смішно, якщо Разумков створить партію під умовною назвою «Розум» або «Голос розуму». У підсумку Разумков обрав саме цей шлях.

Цікаво, що вже існує зареєстрована політична партія, яка має таку ж назву як створене міжфракційне об’єднання. Партію «Розумна політика», яка раніше називалася «Ми – українці», згідно з інформацією Мін’юсту, очолює Василь Бублик, він став її керівником у 2020 році. Зареєстрована вона в квартирі на столичному проспекті Перемоги. Проте за телефоном, вказаним в реєстрі, на питання, чи пов’язана вона наразі з Разумковим, відповіли, що не володіють такою інформацією. При цьому додали, що Бублик вже не є головою партії.

Історія з перейменуванням і фактичним створенням нових партій не є новою для української політики. В принципі, та ж «Слуга народу» з’явилася саме через перейменування вже існуючої «ноунейм»-партії, яких в реєстрі Мінюсту є більше сотні. Тепер питання в іншому: як буде «злітати» новий проєкт та чи він взагалі викристалізується у нову потужну силу. Останні соцопитування, в які включали ймовірну нову партію експікера, демонстрували, що вона долає п’ятивідсотковий бар’єр. При цьому в цих же рейтингах почала просідати «Слуга народу», тобто фактично Разумков почав «топтатися» по електоральному полю пропрезидентської сили, вихідцем з якої сам є. Вочевидь, це змусить Банкову боротися з колишнім соратником, але в такому разі може стати під питання єдності монобільшості. Ще один важливий нюанс – наскільки нардепи, що наразі об’єдналися «під Разумкова», будуть «тримати стрій». І чи будуть далі поповнюватися їхні лави. Потенціал для цього є – наприклад, залучення позафракційних депутатів, що орієнтуються на Ріната Ахметова.

«Насправді всіх цих хлопців та дівчат ідеологічно нічого не пов’язує: той же Дмитрук – суперконсерватор, а, скажімо, Гурін (вважається близьким до забудовника Андрія Вавриша – «Главком»), – демократ, – оцінює перспективи нового об’єднання голова одного з комітетів від «Слуги народу». – Це такий бунт різних «невдоволених». Тому я дуже сумніваюся, що з цього об’єднання щось вигорить. Я взагалі наших запевняю, що якщо на них не звертати жодної уваги, воно само потоне. Реагувати треба буде тільки тоді, якщо вони системно почнуть голосувати проти волі фракції. А поки не думаю, що вони це будуть робити».

Що реально вийде зі створеного в піку Банкової об’єднання, спрогнозувати важко (фото: rbc.ua)

Не всі ризикнули

«Це поки попередня форма лояльності Разумкову: хтось далі піде за ним, а хтось – ні. Це не є прообразом політичної партії, – робить висновок політолог Володимир Фесенко. – Тих же депутатів від «Батьківщини» йому, вочевидь, «дали на підмогу». Це об’єднання – своєрідна демо-версія, аби Разумков міг показати, що у нього є прихильники в парламенті. Зрозуміло, що керівництво «слуг» буде нервувати, але виключати 20 людей зі фракції – ризиковано для монобільшості. Плюс багато депутатів коливаються (Дмитро Наталуха, Сергій Бабак) – у них хороші стосунки з Разумковим, але вони не хочуть втрачати керівництво комітетами та свій вплив, не розуміючи, що буде за два роки, коли відбудуться вибори».

Серед голів комітетів, яких також вважають потенційними «втікачами», – голова аграрного комітету Микола Сольський, що не приховує своєї давньої дружби з опальним Богданом, який зараз нібито і намагається колоти монобільшість. Але Сольський, як і інші «слуги» при посадах, поки не наважується робити відверті демарші.

Цікаву гру веде Арсен Аваков, який нещодавно дав перше інтерв’ю після відставки. Ексглава МВС добряче пройшовся по «зеленій» владі, частиною якої був ще нещодавно. До його орбіти можна зараховувати як мінімум того ж Артема Дмитрука та Дарію Володіну, і ексміністр теж має важелі, аби дратувати монобільшість.

Але вся ця компанія, що наразі об’єдналася навколо Разумкова в досить аморфному «міжфракційному об’єднанні», дуже різношерста. Що реально вийде з настільки показово створеного в піку Банкової об’єднання, поки спрогнозувати важко. Хоча нагадаємо, що сама партія «Слуга народу» свого часу створювалася як мікс абсолютно різних людей, що набиралися в останній момент буквально «серед знайомих». А у політтехнолога Разумкова вже є досвід створення союзів «жаб та гадюк».

Павло Вуєць, «Главком»