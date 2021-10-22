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    Соратник Разумкова анонсував створення нового політпроєкту

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    Мокан: &laquo;Жодного політичного проєкту до моменту відкликання з посади голови Верховної Ради ми не будували&raquo; - Соратник Разумкова анонсував створення нового політпроєкту
    Мокан: «Жодного політичного проєкту до моменту відкликання з посади голови Верховної Ради ми не будували»
    фото Василь Мокан/Facebook

    Мокан:«Ви скоро все почуєте, людей достатньо»

    У колишнього спікера Дмитра Разумкова достатньо соратників у парламентів для створення нової політичної команди і скоро він про це розповість. Відповідну заяву в інтерв’ю «Главкому» зробив народний депутат Василь Мокан.

    «Чи є у Дмитра Олександровича соратники в парламенті, які можуть створити умовно кажучи, політичну команду, думаю, таких людей достатньо… Думаю, ви скоро все почуєте і про подальші плани Разумкова, і про тих, хто може вважатися його командою», – зазначив бізнеспартнер Разумкова.

    Народний депутат, який був серед тих, хто не голосував за відставку ексспікера, уточнив, що жодних політичних проєктів до відкликання з посади, Разумков не будував.

    «Жодного політичного проєкту до моменту його відкликання з посади голови Верховної Ради ми не будували. І таких планів не було. Але після відкликання, не виключаю, що такі плани можуть з'явитися», – зазначив Мокан.

    Парламентар також спростував чутки про те, що збирається писати заяву про вихід зі «Слуги народу». «У Трускавці була озвучена така думка: оскільки Разумков будує власний політичний проєкт, то і наближені до нього люди, які, вочевидь, також збираються долучитися до цього політичного проєкту, мали б самі написати заяву про вихід з фракції. Арахамія зі свого боку говорив, що фракція могла б гарантувати їм в усній формі незастосування імперативного мандату… Закинути мені якесь систематичне порушення фракційної дисципліни чи ще щось, через що можна виключати з фракції, – це, чесно кажучи, дуже притягнуто за вуха. З іншого боку, я розумію політичну кон’юнктуру та сприйму рішення, якщо таку ініціативу поставлять на голосування та підтримають. Сам заяву писати я не планую, бо прекрасно розумію: усні домовленості не є юридично закріпленими нормами закону», – уточнив Мокан.

    Раніше Мокан заявив, що відкликання спікера відбулося нечисто.

    Нагадаємо, колишній спікер Дмитро Разумков розповів, як формуватиме в парламенті депутатську групу, в яку, зокрема, увійде частина депутатів, яка не голосувала за його відставку, та ті, хто буде виключений із фракцій через певні чинники.

    Також, на питання журналістів, скільки людей у Верховній Раді готові піти за ексспікером, Разумков відповів, що їх набагато більше, аніж 20 нардепів.

    Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.

    До слова, внесення питання відставки Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради не підтримали шестеро нардепів «слуг народу».

    Разумков дав оцінку діям Зеленського та Стефанчука. Також він анонсував, що робитиме після своєї відставки.

    Читайте також інтерв’ю: Нардеп Василь Мокан: Ви скоро почуєте про подальші плани Разумкова
    Теги: Верховна Рада депутат Дмитро Разумков Василь Мокан
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    Соратник Разумкова анонсував створення нового політпроєкту