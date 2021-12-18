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    Економіка та фінанси

    Разумков заявив про ризик перебоїв з хлібом і його сильного подорожчання

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    В Україні можуть бути перебої з виробництвом хліба - Разумков заявив про ризик перебоїв з хлібом і його сильного подорожчання
    В Україні можуть бути перебої з виробництвом хліба
    фото з відкритих джерел

    Разумков послався на лист Всеукраїнської асоціації пекарів та Асоціації «Укрхлібпром», який представники хлібної промисловості адресували президенту Володимиру Зеленському

    В Україні можуть початися перебої з виробництвом хліба через великі ціни на газ. Вже зараз хлібозаводи знаходяться на межі та просять уряд забезпечити адекватні ціни на паливо, інакше підприємства почнуть зупинятися. Про це заявив народний депутат Дмитро Разумков в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

    Разумков послався на лист Всеукраїнської асоціації пекарів та Асоціації «Укрхлібпром», який представники хлібної промисловості адресували президенту Володимиру Зеленському та Кабінету Міністрів.

    Він додав, що якщо вимоги Асоціації не виконають, то є ризик перебоїв з хлібом і його сильного подорожчання.

    «Або забезпечити соціальну ціну на газ, або вони зупиняться, тому що вони купують зараз газ по 52 тисячі гривень... Яким він повинен бути тоді на полицях і скільки це вам буде коштувати? Якщо ми як аграрна держава перестанемо виробляти хліб, то це вже колапс» – резюмував він.

    Як повідомлялося, у вихідні, 18-19 грудня, в Києві відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.

    До слова, в магазинах та на ринках України несподівано поповзли вгору ціни на мандарини.

    Нещодавно одеський супермаркет здивував космічними цінами на черешню (фото).

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    Теги: газ ціни хліб
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    Разумков заявив про ризик перебоїв з хлібом і його сильного подорожчання