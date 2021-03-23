Іноземці здаватимуть відбитки пальців для отримання української візи

Іноземцям можуть відмовити в українській візі в разі неподання біометричних даних

Іноземці для оформлення візи зобов’язані подавати в установленому Кабінетом міністрів порядку свої біометричні дані

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» щодо подання іноземцями та особами без громадянства біометричних даних для оформлення віз» № 1328-ІХ, ухвалений Верховною Радою України 4 березня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Документ має на меті удосконалення візових процедур та запровадження оформлення іноземцям та особам без громадянства біометричних українських віз.

Зокрема, згідно із законом, іноземці та особи без громадянства зобов’язані подавати в установленому Кабінетом міністрів порядку свої біометричні дані під час оформлення візи, якщо інше не передбачено законодавством.

Неподання іноземцем своїх біометричних даних визначається як додаткова підстава для відмови йому в наданні української візи.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 6 місяців після набрання чинності.

Раніше Зеленський схвалив закон про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, який врегульовує статус іноземних громадян, які працюють або навчаються в Україні.

До слова, Кабінет міністрів посилив умови в’їзду в Україну. Тепер для перетину кордону іноземці повинні мати й негативний ПЛР-тест на Covid-19, зроблений не більше ніж за 72 години.