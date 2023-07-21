Інспекція США перевірила інформацію про розкрадання західної зброї в Україні

У минулому році Міноборони впровадило автоматизовану систему обліку і проходження озброєння та техніки через логістику

Інспекція засвідчила відсутність претензій з боку американської сторони до обліку Україною озброєння та військової техніки

Інспекція Сполучених Штатів по лінії матеріально-технічної допомоги засвідчила відсутність претензій з боку американської сторони до обліку Україною озброєння та військової техніки. Про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на інформацію заступника міністра Володимира Гаврилова, який прокоментував інформацію ЗМІ про нібито випадки розкрадання західної зброї.

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«Артилерія, боєприпаси, складні системи ППО, бронетехніка – в Україні усе обліковано. У минулому році було впроваджено автоматизовану систему обліку і проходження всього ОВТ (озброєння та військова техніка – «Главком») через логістику. За допомогою партнерів уведено програми LOGFAS і «Каравай», які дозволяють по штрих-коду і QR-коду супроводжувати військову техніку до військової частини, а в разі потреби – приїхати туди і побачити, що там є», – зазначив Гаврилов.

У пресслужбі нагадали, що вчора телеканал CNN поширив інформацію про нібито розкрадання озброєння, наданого Україні.

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Нагадаємо, українські захисники використовують тактичне новаторство під Бахмутом і поступово витісняють ворога, попри те що в окупантів є значні переваги в озброєнні на кількості особового складу.

До слова, українській ППО бракує засобів для захисту від тих видів озброєння, якими ворог атакує українські порти. Однак невдовзі захист посилять, зокрема завдяки продукції українського військово-промислового комплексу.