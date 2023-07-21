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ЗСУ використовують тактичні новаторства для просування під Бахмутом – Череватий

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ використовують тактичні новаторства для просування під Бахмутом – Череватий
фото: Генштаб

Процес контрнаступальних дій дуже розмірений, сталий, але невпинний

Українські захисники використовують тактичне новаторство під Бахмутом і поступово витісняють ворога, попри те що в окупантів є значні переваги в озброєнні на кількості особового складу. Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефір телемарафону.

«Ми максимально використовуємо маневри, охоплення. Використовуємо різноманітні, так скажімо, тактичні новаторства для того, щоб просуватися рівномірно, впевнено, але з мінімальними втратами нашого особового складу», – розповів він.

За словами речника, процес контрнаступальних дій дуже розмірений, сталий, але невпинний. Він зауважив, що це дає змогу ЗСУ потрохи витісняти окупантів з української землі.

«Тому щодоби ми звільнюємо сотні метрів, щотижня – кілометри нашої землі, дійде час – це будуть і десятки кілометрів», – підкреслив Череватий.

Триває 513-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення. На Бахмутському напрямку під щільним вогнем артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки противника на південно-західній околиці Кліщіївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Маркове, Богданівка, Іванівське, Ступочки, Часів Яр та Олександро-Шультине Донецької області.

Теги: Бахмут війна ЗСУ контрнаступ

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