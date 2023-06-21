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Володимир Фесенко Політолог

Візит Блінкена до Пекіна. Чому це важливо для нас

glavcom.ua
Нормалізація відносин між США та КНР відповідає українським інтересам
фото з відкритих джерел

Тему війни між Росією та Україною, звичайно ж, обговорювали на переговорах Блінкена в Пекіні, але вона не була головною

Українські ЗМІ активно обговорюють візит Держсекретаря США Блінкена до Китаю. І як часто в нас буває, навколо цієї події починають продукувати конспірологічні версії та очікування якихось особливих наслідків.

Насправді, візит Держсекретаря США до КНР – це спроба зняти надмірно конфліктну напругу у відносинах між США та Китаєм, які загострилися торік через Тайвань і різке посилення геополітичних амбіцій Китаю. Та інших таємних цілей у цього візиту немає. Про цей візит Байден і Сі Цзінпін домовлялися ще в листопаді минулого року, і він мав відбутися в лютому поточного року, але інцидент із китайською повітряною кулею над США зірвав тоді цей візит.

Обидві сторони зацікавлені зараз у знятті конфліктної напруги у двосторонніх відносинах, хоча і з різних причин. Для США було б занадто ризиковано втягуватися в конфліктне протистояння одночасно і з Росією, і з Китаєм. При цьому бажано не допустити формування прямого військово-політичного союзу між КНР і РФ. А для Китаю надто ризиковано вже зараз іти на системне і гостре військово-політичне протистояння зі США і Заходом. Це зруйнує залишки системи економічної глобалізації, вдарить по світовій торгівлі, відповідно створить економічні та соціальні проблеми для Китаю, темпи розвитку якого і так уже знижуються.

Тому обидві сторони намагаються домовлятися, відновлюють політичний діалог. Але протиріччя між ними мають об'єктивний і системний характер. Вони досить масштабні та глибокі, тому не варто очікувати швидких та оптимістичних результатів від політичного діалогу між США та КНР. Позитивним є сам факт такого діалогу.

Тема війни між Росією та Україною звісно ж обговорювалася на переговорах Блінкена в Пекіні, але вона не була головною. Напевно на цю тему відбувся обмін думками і позиціями, які у США і КНР дуже сильно різняться. Інформація про те, що Китай утримуватиметься від постачань військової техніки в Росію, найімовірніше, відповідає дійсності та відображає нинішній баланс інтересів США і КНР у питанні про війну між Росією та Україною. З різних причин це відповідає інтересам обох країн. Такий самий баланс інтересів існує і щодо "миротворчої місії" Китаю з мирного врегулювання війни між Росією та Україною. Для США краще формальний нейтралітет Китаю та його миротворчі зусилля, ніж військово-політичне зближення КНР і РФ. І для України це цілком прийнятний варіант. У США немає ілюзій щодо готовності та здатності Китаю сприяти справедливому миру в Україні. І в нас не повинно бути таких ілюзій.

У мирних переговорах про завершення війни між Росією та Україною Китай не гратиме ні на користь Заходу, ні на користь України, ні на користь Росії. Китай буде переслідувати свої інтереси. Мирні переговори про завершення війни між Росією та Україною важливі для Китаю з двох причин – у разі успіху вони сприятимуть нормалізації міжнародної торгівлі, а також посилять вплив Китаю на пострадянському просторі та в Європі.

Але треба бути реалістами. Китай не домагатиметься справедливого миру для України. Китай сприймає війну між Росією та Україною через призму свого протистояння зі США. У розумінні причин війни між Росією та Україною позиція КНР майже збігається з позицією РФ. Перемога України буде сприйматися Китаєм як перемога США, а це Пекіну не вигідно. Але Китаю не дуже вигідна і повна перемога Росії в її нинішній війні з Україною. Китай влаштовує ослаблення Росії і посилення її залежності від Китаю. Тому Китай, з високою ймовірністю, буде прагнути до мирного врегулювання війни між Росією та Україною на основі умовної бойової нічиї між країнами, що воюють, за визначальної ролі Китаю як арбітра і гаранта безпеки для обох сторін (Росії та України). Навряд чи така позиція повною мірою влаштує нашу країну. Та й у США і в ЄС навряд чи погодяться саме на таку модель мирного врегулювання.

Однак відновлення політичного діалогу між США і Китаєм це позитивна новина для нас, і не дуже добре для Росії. Росія якраз зацікавлена в посиленні протистояння між США та Китаєм, у їхньому конфлікті навколо Тайваню. Тоді це частково відвернуло б увагу США від України, і різко посилило зближення Китаю з Росією.

Хоча б відносна нормалізація відносин між США та КНР відповідає українським інтересам.

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Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія США Китай Тайвань Ентоні Блінкен

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