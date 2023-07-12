Що сталось із балістичною ракетою, запущеною КНДР по Японії: подробиці

Ракета з КНДР впала, не долетівши до місця призначення

КНДР здійснила запуск балістичної ракети великої дальності

Ракета, яку зранку в середу запустила КНДР, пролетіла 1 тисячу кілометрів, повідомляє Yahoo! JAPAN з посиланням на уряд.

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Міністерство оборони Японії підтвердило, що ракета, запущена Північною Кореєю у середу, належала до класу міжконтинентальних балістичних ракет.

Повідомляється, що ракета пролетіла 1 тис. км на висоті понад 6 тис. км. За даними міноборони Японії, ракета впала за 250 км від японського острова Хоккайдо близько 11:13 ранку за місцевим часом. Токіо заявив Пхеньяну протест у зв'язку із запуском.

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«Дії Північної Кореї, включаючи неодноразові запуски балістичних ракет, загрожують миру та безпеці Японії, регіону та міжнародної спільноти», – сказав генсек кабінету міністрів країни Хірокадзу Мацуно. «Вони неприйнятні», – наголосив він.

Мацуно сказав, що повідомлень про будь-які пошкодження не надходило.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда доручив уряду зібрати більше інформації про запуск та надати її громадськості якнайшвидше.

Нагадаємо, 12 липня Північна Корея провела випробування балістичної ракети великої дальності. Про це повідомляє Bloomberg.

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У Міноборони Японії повідомили, що запущена КНДР балістична ракета впала. Японія висловила рішучий протест у зв’язку із ракетним запуском.

Зазначається, що запущена КНДР ракета може нести ядерну боєголовку на материкову частину США. Випробування відбулося наступного дня після того, як сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон погрожувала наслідками за «вторгнення» американських літаків-розвідників у повітряний простір Північної Кореї.

Запуск привертає увагу до загрози, яку становить режим Кім Чен Ина, і збігається з самітом лідерів НАТО в Литві, де блок прагне посилити підтримку України. Лідери Японії, Південної Кореї, Австралії та Нової Зеландії беруть участь у саміті Альянсу, щоб підвищити увагу до загрози безпеці в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Востаннє режим Кім Чен Ина запускав балістичні ракети близько трьох тижнів тому, невдовзі після погроз за проведення спільних військових навчань США з Південною Кореєю.